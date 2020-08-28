Turkcell'den 30 Ağustos'a özel 'Bayrağı Devralıyorum' projesi - Son Dakika

Turkcell'den 30 Ağustos'a özel 'Bayrağı Devralıyorum' projesi

İstanbul (İHA) Türkiye'nin dijital operatörü Turkcell, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Sancaktar Mehmetçik'in hikayesinden ilham alan bir proje ile kutluyor.

Turkcell'den 30 Ağustos'a özel 'Bayrağı Devralıyorum' projesi, System.String[]

İstanbul (İHA) Türkiye'nin dijital operatörü Turkcell, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Sancaktar Mehmetçik'in hikayesinden ilham alan bir proje ile kutluyor. Turkcell, #BayrağıDevralıyorum hashtag'iyle, herkesi Türkiye'nin toprağı vatan yapan kahramanlarını tanımaya çağırıyor.

Turkcell, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu yıl da ses getirecek bir projeyle kutluyor. Şehit düşmesine rağmen sancağını bırakmayan Sancaktar Mehmetçik'in hikayesinden ilham alan proje, bir film ve web sitesiyle o dönemin ruhunu yaşatmak için hayata geçirildi.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılını kutlayarak sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin dijital öncülüğünü üstlenen Turkcell olarak milli bayramlarımıza özel projeler üretmekten kıvanç duyuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi önemli bir günde bu özel projeyi hayata geçirdik. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmıştı. O esnada şehit düşmesine rağmen Sancaktar Mehmetçik'in sancağı bırakmamasının hikayesi tüm milleti olduğu gibi Atatürk'ü de derinden etkilemişti. Sancağı dimdik tutan Sancaktar Mehmetçik'i anmak, her şehirde onun gibi binlerce toprağı vatan yapan şehidin hatırasını hatırlayarak saygı göstermek amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdik."

Yaşadığınız şehrin kahramanını tanıyın

Turkcell'in geliştirdiği projenin web sitesi ayağında farklı şehirlerden toprağı vatan yapan kahramanların hikayelerine yer veriliyor ve Milli Mücadele'de önemli görevler üstlenen kahramanların aziz hatıraları yad ediliyor. Kullanıcı http://www.bayragidevral.com/ sitesine girdiğinde konumu otomatik olarak algılanıyor. Dileyen kullanıcılar ise konumu kendileri seçebiliyor. Seçilen şehir, o şehirden az bilinen bir kahramanın hikayesi ile eşleştiriliyor ve ekranda "Sen de şimdi kahramandan bayrağı devral" mesajı çıkıyor.

Karadeniz Bölgesi'nden web sitesini ziyaret eden bir kullanıcı, Topal Osman'ın bayrağını devralırken şu mesajla karşılaşıyor: "Milli Mücadele'nin Karadeniz kadar hırçın kahramanı Düşmana geçit vermeyen Topal Osman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat tebrik ve takdir ettiği, vatanın ve milletin bağımsızlığı uğruna savaşmış asil kahraman Ondan #BayrağıDevralıyorum". - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Zafer Haftası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 13:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'den 30 Ağustos'a özel 'Bayrağı Devralıyorum' projesi - Son Dakika Ekonomi

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