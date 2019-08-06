Turkcell'den 5G'de dünya rekoru

\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tTurkcell'den 5G'de dünya rekoruİSTANBUL, (DHA) - Turkcell, yurt dışında satışına başlanan 5G destekli cep telefonları ile Turkcell 5G pilot şebekesinde hız testi gerçekleştirdi.

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Turkcell'den 5G'de dünya rekoru

İSTANBUL, (DHA) - Turkcell, yurt dışında satışına başlanan 5G destekli cep telefonları ile Turkcell 5G pilot şebekesinde hız testi gerçekleştirdi. İstanbul'daki Turkcell Tepebaşı Plaza'da kurulan Turkcell 5G altyapısı üzerinde ticari 5G cep telefonu kullanılarak gerçekleştirilen hız testinde, saniyede 2 Gbps üzeri hızlara ulaşılarak dünya rekoru kırıldı.

Turkcell, 5G'li cep telefonlarına pilot şebekesi üzerinden 5G sinyali verdi. BTK'nın test için tahsis ettiği frekans üzerinden İstanbul Tepebaşı Plaza'da 5G destekleyen ticari cep telefonu üzerinden yapılan test ile 3.5GHz bandında 2,283 Gbps hıza ulaştı. Bu sonuçla Turkcell, 3.5GHz frekans spektrumunda 100MHz'lik band genişliği kullanılarak ticari bir telefon üzerinden ulaşılan dünyadaki en yüksek hızı elde etmiş oldu. Bu sayede gerçek 5G'nin cep telefonları üzerinden deneyimlenmesiyle Türkiye'deki 5G çalışmalarında yeni bir aşama daha kat edilmiş oldu.

Ericsson ile yapılan ortak çalışma sayesinde 3.5 GHz bandı üzerinden gerçek 5G sinyali verilerek 3GPP standartlarıyla uyumlu 5G destekli OPPO Reno 5G telefonu ile hız testi gerçekleştirdi. Test sırasında Turkcell'in 5G uyumlu SIM kartı kullanıldı. Turkcell daha önce de dünyada ilklerden biri olan uluslararası standartlarla uyumlu canlı 5G bağlantısı testine de imza atmıştı.

'5G HIZINDA DÜNYA REKORU KIRDIK'

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 5G geleceğin teknolojisi, biz de Türkiye'de ilk kez canlı şebeke ve ticari terminalleri kullanarak hız dünya rekoru kırdık, 2.28 Gbps hıza eriştik. Henüz ticarileşmiş şebekelerde bu hıza erişen bir operatör yok? dedi.

2015 yılından beri 5G çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Sezgin, 'Dünyada 5G'nin standartlaşmasıyla ilgi çalışan kuruluşlara üyeyiz. 2017 yılında ilk demo setiyle hız testimizi yaptık. 2018 yılında Samsung, Ericsson, Huawei ile hız ve gecikme sürelerini gösteren testler gerçekleştirdik' diye konuştu.

'ŞEBEKEMİZ HAZIR'

5G'nin hızın ötesinde düşük gecikme süreleri ve çok yoğun kapasiteli kullanım olduğunu belirten Sezgin, '2018 yılının sonunda 5G'nin standartları paketlendi ve yayınlandı. Son standartlarla Japonya, İngiltere, Finlandiya, Kore'de ilk 5G şebekeleri kurulmaya başladı. Biz de gerçek alt yapıları kullanarak şebekemizi hazır hale getirdik. Endüstri 4.0'ın altyapısını oluşturan önemli bir teknoloji. 5G sadece bireysel olarak insanların hayatını değiştirmekle kalmayacak, değiştirdiği endüstrilerle bütün toplumu etkileyecektir' dedi.

5G İÇİN FİBER ALTYAPI OLMAZSA OLMAZ

Diğer operatörlerle iş birliği yaparak fiber altyapının kurulması çağrısında bulunan Gediz Sezgin, 'Ülkemize 5G'nin gelmesi için çok kritik bir konu var; fiber altyapı, olmazsa olmaz. 5G servislerini verebilmek için fiber altyapının mutlaka yaygınlaşması lazım. Diğer operatörlerle iş birliği halinde ortak fiber altyapı kurmamız çok önemli. Türkiye'de 5G'nin yaygın olarak kullanımıyla ilgili bize destek veren kuruluşlarımız var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile birlikte hareket ediyoruz. Onlarla beraber en kısa sürede Türk halkının hizmetine 5G servisini sunmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

2,283 GBPS HIZLA NELER YAPILIR?

2 saatlik bir filmi 7 saniyede indirebilirsiniz. 12 şarkılık bir albümü 0,2 saniyede indirebilirsiniz. 10 bölümlük kısa bir dizinin 1'inci sezonunu 30 saniyede indirebilirsiniz.

TURKCELL'İN 5G ÇALIŞMALARI

Turkcell 5G alanında tüm dünyadan telekomünikasyon sektörünün önde gelen şirketleriyle iş ortaklıkları yürütüyor. Amaç hem teknolojide ilkleri test ederek iş modellerine uygulamak hem de edinilen tecrübe ile yerli çözüm sağlayıcı ve geliştiricilere destek olarak onlara yol göstermek.

Bu amaçla bugüne kadar;

Samsung ile Kasım 2018'de Türkiye'nin ilk canlı 5G deneyimini gerçekleştirildi. Ericsson ile 3.5 GHz bandı üzerinden uçtan uca uluslararası 3GPP standartları ile uyumlu ilk 5G bağlantısını gerçekleştirdi. Huawei Türkiye ve Lapis Havacılık Teknolojileri işbirliğiyle Türkiye'nin yerli ve milli Drone'u 5G ile kontrol edildi ve 5G şebekesi üzerinden AR/VR gözlükleri kullanarak yüksek çözünürlükte görüntü aktarımını yapıldı.

1 Nisan'da dünyada ilk kez, 4.5G için kullanılan frekanslar üzerinden İstanbul, Ankara ve İzmir'de örnek canlı sahalarda 5G sinyali verildi.

Uluslararası kuruluşlarla da 5G alanında çalışmalar yürütülüyor. Turkcell, NGMN (Next Generation Mobile Networks), ITU, GSMA, 3GPP gibi kuruluşların da etkin üyelerinden birisi. NGMN kuruluşunda ülkemizi temsil eden tek operatör durumunda ve NGMN adına dünyada 5G testlerinin yapılmasına liderlik ediyor.

YERLİ 5G ÇALIŞMALARINA DESTEK

5G alanında yerli teknolojilerin geliştirilebilmesi için oluşturulan girişimlerde; HTK (Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi) ile 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G'ULAK ile '5G Yeni Radyo Baz İstasyonu (gNodeB) Geliştirilmesi' projelerinde çalışmalar yapılıyor.

5G radyo erişim şebekesiyle ilgili olarak yerli üretici ve üniversitelerle devam eden üç adet TÜBİTAK destekli proje bulunuyor:

Medipol Üniversitesi ve ULAK'la birlikte 5G baz istasyonları arasında girişim önleyici özellik geliştiriliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi ile birlikte 5G baz istasyonu zamanlama algoritması çalışılıyor. ULAK ve Aselsan firmaları ile yerli 5G baz istasyonu geliştiriliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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