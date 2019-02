Turkcell'den Barselona'da "Blockchain" Hamlesi

Turkcell, iş dünyası için 2030'da değerinin 2 trilyon dolara yükselmesi beklenen Blockchain teknolojisindeki çalışmalarını GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress'inde(MWC 2019) tüm dünyaya tanıttı.

Turkcell, iş dünyası için 2030'da değerinin 2 trilyon dolara yükselmesi beklenen Blockchain teknolojisindeki çalışmalarını GSMA Mobil Dünya Kongresi-Mobile World Congress'inde(MWC 2019) tüm dünyaya tanıttı.



"Teknolojinin kalbinin attığı yer" olarak nitelendirilen GSMA Mobil Dünya Kongresi, global alanda faaliyet gösteren teknoloji devlerinin gövde gösterisine sahne oluyor.



Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde yerini alan Turkcell de, geliştirdiği ürün ve hizmetlerini arka arkaya tanıtmaya devam ediyor.



Bu kapsamda, pek çok sektörde dönüştürücü rol üstlenen Blockchain teknolojisi ile geliştirdiği çalışmaları da fuar kapsamında tanıtan Turkcell'in uluslararası dolaşım, kimlik yönetimi ve bağış gibi alanlarda gerçekleştirdiği projeler sayesinde zaman tasarrufu sağlanacak, hızlı, şeffaf ve güvenilir bir dijital dünya oluşumuna imkan sunulacak.



Her türlü değer paylaşımının arkasındaki yapı taşı olarak tanımlanan blockchain teknolojisinin, etkili olacağı ilk beş sektör finans, tedarik zinciri ve lojistik, kimlik yönetimi, perakende ve e-ticaret ve sağlık olarak tahmin ediliyor.



Tüm dünyadan üst düzey binlerce yönetici üzerinde yapılan Deloitte 2018 araştırmasına göre, bu yöneticilerin yüzde 78'i Blockchain teknolojisine adapte olup, bu teknolojiyi kullanmadıkları takdirde rekabet avantajlarını kaybedeceklerine inanıyor.



Bu yöneticilerden 3'te biri blockchain kullanmaya başladıklarını açıklarken, yüzde 71'i ise bir yıl içinde kullanacaklarını belirtiyor.



Araştırma şirketi IHS Markit'in 2018 raporuna göre, Blockchain'in iş dünyası için değeri 2030'da 2 trilyon dolara yükselecek. 2017'de bu rakam 2,5 milyar dolar olarak açıklanmıştı.



- "Her aşamada şeffaflık ve güven unsurları, ön planda"



Dijital operatör olmanın ancak teknolojinin merkezine müşteri deneyimini koymakla mümkün olduğunu belirten Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, şu bilgileri verdi:



"Müşterilerimizi dinlediğimizde her aşamada şeffaflık ve güven unsurlarının ön planda olduğunu görüyoruz. Blockchain teknolojisi bu anlamda müşteri deneyimini mükemmelleştirmek adına olmazsa olmazlar arasında. Bu yüzden de dünya telekom operatörlerinin küresel Blockchain konsorsiyumu Carrier Blockchain Study Group (CBSG) bünyesine dahil olduk.



Ayrıca yaptığımız çalışmalar ile Blockchain teknolojilerini kullanan güvenli küresel dijital ödeme, takas ve hesaplaşma sistemleri, kişisel kimlik doğrulama, IoT uygulamaları ve benzeri diğer hizmetleri sağlamayı amaçladık. Ortaya çıkardığımız çalışmalar, dijital platformlarımızda sunduğumuz hizmetleri geliştirme ve müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmamıza yardımcı olacak."



- Yurt dışı kullanımlarda, aracı firmalar ortadan kalkacak



Blockchain tabanlı geliştirdiği çalışmalarını tüm dünyaya tanıtan Turkcell'in Blockchain teknolojisi ile yaptığı çalışmalardan ilkiyle iki ülke operatörleri arasında karşılıklı ödenecek ücretleri belirleyen aracı firmaların ortadan kalkması söz konusu olacak.



Diğer bir deyişle bu teknoloji sayesinde, yurt dışı kullanımlarındaki ücretlendirmeler, Blockchain ile aradaki üçüncü partiye ihtiyaç duyulmadan uçtan uca iletimle yapılıyor.



Böylece süreç daha hızlı ve güvenli ilerliyor. Süreçler sadeleştiği için mutabakat ve kontrol ihtiyaçları azalıyor, ayrıca sahtecilik tespitine imkan tanınıyor.



- Kimlik Yönetimi ile kişisel veriler güvende olacak



Turkcell, kişisel verilerin korunması ve data güvenliği konusunda da Blockchain teknolojisiyle inovatif çözümler geliştirmeye yöneldi.



Kimlik çözümleri denildiğinde tüm giriş yapılan ortamlar için yeni hesap oluşturulması ya da üçüncü parti ile daha önce paylaşılan veriler kullanılarak sisteme dahil olunması anlaşılırken, bu çözümlerin kullanıcı deneyimini zorlaştırdığı konuşuluyor.



Hesap bilgilerinin hatırlanması ya da kullanıcıya ait işlem bilgilerinin, işleme konu olmayan partilerle paylaşılması gerekiyor.



Turkcell'in Kimlik Yönetimi çözümleri sayesinde ise kullanıcıların mahremiyeti korunması kolaylıkla sağlanıyor.



Bu sistemle birlikte, temel kimlik verileri dışında, kullanıcıya ait kim olduğunu ifade eden diğer kişisel verilerin paylaşılması için bir ağ oluşturuluyor. Kullanıcı, verisini başka bir kurum ile paylaştığında verinin doğruluğu Blockchain'den kontrol edilebiliyor.



- Bağışlar da blockchain'e taşındı



Blockchain üzerinde geliştirilen bağış çözümünde de kimlik yönetimi için oluşturulan altyapı kullanılıyor. İhtiyaç sahiplerinin bilgileri blockchain'de tutularak, bağış yapacak kişilerle ihtiyaç sahiplerinin buluşturulması hedefleniyor.



Örneğin ihtiyaç sahibi bir öğrenciye yardım durumunda öğrenci belgesinin, transkriptinin ve maddi durumunu gösteren belgenin kanıtının ilgili kurumlarca blockchain'e yazılmasına ve bağış yapacakların belirtilen koşullara uyanlara bağış yapmasına olanak sağlanıyor.



Bu çözümde bağış platformu olarak BiP ve ödeme aracı olarak Paycell de kullanılarak uçtan uca Turkcell güvencesi ve deneyimi yaşanıyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fenerbahçe 3. Golü Attı, Markette Maçı İzleyen Baba-Oğul Çılgına Döndü

İŞKUR 1 Milyon Gencin İstihdamına Yardımcı Olacak

Şişli'de İşçilerin Grevi Nedeniyle Çöpler Toplanmadı

AB Mahkemesinden İspanyol Takımları Lehine Karar