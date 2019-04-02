Turkcell'den dijital dönüşümde yeni adım
1 saat önce
Turkcell, kurumların dijital dönüşümlerinde kritik bir rol oynayan kurumsal bulut ve yazılım tabanlı ağ hizmetlerini, operatör yetkinlikleriyle birleştiriyor.
Turkcell
, kurumların dijital dönüşümlerinde kritik bir rol oynayan kurumsal bulut ve yazılım tabanlı ağ hizmetlerini, operatör yetkinlikleriyle birleştiriyor. SD-WAN teknolojisi ile kurumların ağ hizmetleri dijitalleşecek...
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:47
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