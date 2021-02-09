Turkcell'den "Dijital Güvenlik Servisi" ile kullanıcılarına geniş çaplı koruma

Turkcell, internet ortamında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı geliştirdiği Dijital Güvenlik Servisi ile koruma sağlamaya devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, Dijital Güvenlik Servisi, dolandırıcılık amacıyla açılan ve özellikle "oltalama" olarak bilinen, e-ticaret veya banka gibi kuruluşların internet sitelerinin kopyalarını oluşturarak kullanıcıların kredi kartı ve hesap şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere yönelik koruma sağlıyor.

Servis ayrıca, kullanıcıların e-posta, sosyal medya hesabı, web siteleri ve çeşitli uygulamalarda kullandıkları şifrelere karşı sızıntı taraması yapmasının yanı sıra geçmişte ya da anlık olarak yapılan şifre ele geçirme girişimlerinde de SMS ve e-posta ile kullanıcıları uyarıyor.

"Güvenli bir internet deneyimi sunmak için çalışıyoruz"

Açıklamada, 9 Şubat Güvenli İnternet Günü ile ilgili görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, internetin güvenli kullanımını desteklemek amacıyla çalıştıklarını ve müşterilere daha güvenli bir internet deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Turkcell olarak müşterilerinin verilerini korumanın en önemli öncelikleri arasında yer aldığını aktaran Tansuğ, şunları kaydetti:

"Günümüzde siber saldırıları ve beraberinde getirdiği riskleri görmezden gelemeyiz. Bunun için hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin internet ortamında daha güvenli olabilmeleri için özel koruma çözümleri üretiyoruz. 2020 yılında hayata geçirdiğimiz Dijital Güvenlik Servisi ile bu riskleri minimum düzeye indiriyoruz. Turkcell hattı üzerinden mobil internette dolaşırken tüm cihazlarda koruma sağlayan bu servisimiz sayesinde müşterilerimizi zararlı içerikli ve dolandırıcılık amacıyla açılan bir sayfaya girmeye çalıştıklarında, ek olarak e-posta hesaplarında ve çeşitli uygulamalarda kullandıkları şifrelerde sızıntı olduğunda uyarıyoruz. Şifre ele geçirme girişimlerinde derhal SMS ve e-posta yoluyla bilgilendiriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimizin siber güvenliği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Tansuğ, internet ortamında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınabilecek önlemlere ilişkin, "Özellikle bireysel müşterilerimiz, cep telefonlarına mutlaka güvenli bir şifre koymalı ve internet bağlantılarını bilmedikleri cihazlarla ya da topluluklara açık ağlarla paylaşmamalılar. Tanımadıkları adreslerden dolandırıcılık amaçlı gelen mail ve mesajlara itibar etmemeli ve internet üzerinden kullanıcı bilgilerini verdikleri web sitelerinin güvenilirliğinden emin olmalılar." ifadelerini kullandı.

Turkcell Dijital Güvenlik Servisi'ne üye olmak isteyen Turkcell kullanıcılarının GUVENLIK yazıp 2200'a SMS göndermeleri yeterli oluyor.