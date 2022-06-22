Turkcell dijital sigorta şirketini hizmete sundu - Son Dakika
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Turkcell dijital sigorta şirketini hizmete sundu

22.06.2022 11:38
Turkcell dijital sigorta şirketini hizmete sundu

Turkcell, dijital finansal hizmetler stratejisi kapsamında bünyesindeki grup şirketlerine bir yenisini daha ekledi, dijital sigorta şirketini hayata geçirdi.

Turkcell, dijital finansal hizmetler stratejisi kapsamında bünyesindeki grup şirketlerine bir yenisini daha ekledi, dijital sigorta şirketini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji ve sigorta sektörünü buluşturmayı hedefleyen Turkcell'in yeni dijital sigorta şirketi, dijital deneyim odaklı iş modeli ve sunacağı veriye dayalı ürünlerle müşterilerin sigorta teknolojilerindeki en yenilikçi hizmet ve uygulamalara hızlı ve kolay şekilde erişmelerine olanak verecek.

Turkcell, dijital finansal hizmetler stratejisinin bir sonraki adımı olan bu girişimle birlikte teknoloji ve sigorta sektörünü bir araya getirerek sektördeki en yenilikçi çözümleri müşterileriyle buluşturacak.

Dijital sigorta, Turkcell kalitesi, güvencesi ve sunduğu uçtan uca dijital deneyim sayesinde, müşterilerin sigorta teknolojilerindeki en yenilikçi uygulamalara ve dijital sigorta hizmetlerine hızlı, kolay ve güvenli şekilde erişmelerini sağlayacak.

Turkcell'in teknolojik yetkinliklerini kullanarak verimli ve etkin sigortacılık çözümleri yaratma becerisi sağlayacak sistem, üstün müşteri deneyimine odaklanarak, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetlerden en doğru zamanda faydalanmasına ve süreçlerin dijitalleşmesine imkan verecek.

Şirket, ayrıca Türkiye'deki dijital sigortacılık ekosisteminin gelişimine ve globalleşmesine de katkı sunacak. Şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından ruhsat başvuru hazırlıkları yürütülecek.

"Hedefimiz Turkcell markasını sigorta sektörünün dijital referans noktalarından biri haline getirmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Bu yeni girişimimiz, Turkcell'in dijital finansal hizmetler stratejisi kapsamında, kapsayıcı ödeme platformumuz Paycell ve teknolojik finansmanın öncüsü olan grup şirketimiz Financell kadar heyecan verici ve gelecek vadeden bir alan. Bugün mevcut Turkcell Sigorta acenteliğimiz ile mevcutta yılda 1,5 milyon adet poliçe düzenlenmesini sağlayarak müşterilerimizi farklı risklere karşı güvence altına alıyoruz. Şimdi de sigortayı herkes için basit, kolay anlaşılır ve kolay ulaşılabilir bir çözüm haline getirerek, pazarı veriye dayalı yenilikçi ürünlerle daha da büyütmeyi, sektöre yepyeni bir soluk getirmeyi amaçlıyoruz.

Turkcell Sigorta acenteliği ile temellerini attığımız dijitale dayalı satın alma ve ödeme deneyimlerini, fiyatlama, ürün tasarımı, risk değerlendirme, hasar, satış sonrası hizmet gibi diğer tüm alanlara yayarak Turkcell markasını sigorta sektörünün dijital referans noktalarından biri haline getirmek istiyoruz. Şimdi ülkemizin dijitalleşmesinde sigorta sektöründe de öncü olma zamanı. Turkcell olarak Türkiye'nin dijitalleşmesine olan katkımızı sigorta alanına da yansıtacak olmaktan dolayı ayrıca mutluyuz."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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