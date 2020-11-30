Turkcell siber güvenlik alanında müşterilerine 7/24 hizmet sunuyor - Son Dakika

Turkcell siber güvenlik alanında müşterilerine 7/24 hizmet sunuyor

30.11.2020 16:58
Turkcell siber güvenlik alanında müşterilerine 7/24 hizmet sunuyor, System.String[]

Turkcell, pandemi sürecinde önemi daha da artan siber güvenlik alanında müşterilerine 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

Turkcell, pandemi sürecinde önemi daha da artan siber güvenlik alanında müşterilerine 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

Turkcell'den Dünya Bilgisayar Güvenliği Günü dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, Maltepe Teknoloji Plaza'da bulunan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'nde 7/24 olası siber saldırıları takip ederek müşterilerine hizmet veren Şirket, kurumsal şirketlerin altyapılarını yöneterek güvenli hale getiriyor. Böylece saldırı ve virüs önleme konusunda Turkcell mühendislerince gerekli önlemler önceden alınabiliyor.

Turkcell'in mobil hatlar üzerinden internet hizmeti alan müşterilerini virüs, zararlı içerik ve dolandırıcılık amaçlı kurulan sahte sitelerden korumak amacıyla kurduğu Dijital Güvenlik Servisi de veri tabanını genişletiyor. Turkcell siber güvenlik ekibinin sürekli güncellediği yaklaşık 410 bin riskli siteye karşı koruma sunan servis, yapay zeka destekli algoritması sayesinde veri tabanını sürekli güncelleyerek kullanıcılarına siber risklere karşı güncel korumayı sağlıyor.

Açıklamaya göre, müşterilerinin e-posta, sosyal medya hesabı, web siteleri, uygulama ve servislerde kullanılan şifrelerine yönelik sızıntıları kontrol hizmeti veren Dijital Güvenlik Servisi, özellikle "oltalama" (phishing) olarak adlandırılan ve genellikle büyük alışveriş sitelerinin veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı da etkili bir koruma sunuyor. Ayrıca Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi konumundaki Turkcell'in bu alanda yaptığı yatırımlar 2 milyar TL'ye yaklaşıyor.

"Bilgisayarların güvenliği hiç olmadığı kadar ön plana çıktı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Evden çalışma ve uzaktan eğitim döneminde bilgisayarların güvenliği hiç olmadığı kadar ön plana çıktı. Turkcell olarak müşterilerimizin verilerinin korunması için sunduğumuz hizmetleri sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. Bugün hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin siber güvenliği için özel koruma çözümleri üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erkan, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle şirketlerimize mutlaka güvenli erişim yöntemleri tercih ederek siber olay müdahale planları hazırlamalarını ve siber tatbikatlar yapmalarını öneriyoruz. Bireysel müşterilerimiz için ise bu tip durumlarla karşılaşmamaları için cep telefonlarına şifre koymaları, mobil internet bağlantılarını bilmedikleri bir başka cihaz ile paylaşmamaları, kendilerine veri hırsızlığıyla gelen oltalama maillerine dikkat etmeleri ve internet üzerinden kullanıcı bilgilerini girdikleri sitelerde web sayfasının güvenilir olup olmadığını mutlaka kontrol etmeleri konularında bir kez daha hatırlatma yapmak isteriz."

Turkcell olarak yıllardır "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın" prensibiyle çalıştıklarını belirten Erkan, müşterilerin verilerinin korunması için gelecek dönemde de yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.

Turkcell siber güvenlik alanında müşterilerine 7/24 hizmet sunuyor
Turkcell siber güvenlik alanında müşterilerine 7/24 hizmet sunuyor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Murat Erkan, Bilgisayar, Maltepe, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell siber güvenlik alanında müşterilerine 7/24 hizmet sunuyor - Son Dakika Ekonomi


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