Turkcell'den evlere 200 Mbps hızında sınırsız internet fırsatı - Son Dakika

Turkcell'den evlere 200 Mbps hızında sınırsız internet fırsatı

Turkcell, pandemi günlerinde evde eğitim, eğlence ve iş hayatına destek vermek amacıyla 200 Mbps hızında limitsiz interneti kullanıcılarının hizmetine sunduğunu açıkladı.

Turkcell'den evlere 200 Mbps hızında sınırsız internet fırsatı, System.String[]

Turkcell, pandemi günlerinde evde eğitim, eğlence ve iş hayatına destek vermek amacıyla 200 Mbps hızında limitsiz interneti kullanıcılarının hizmetine sunduğunu açıkladı. Limitsiz fiber internet hizmetinin özel ayrıcalıklar ve fırsatlarla birlikte sunulduğunu söyleyen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Büyük boyutlu dosyalar kısa sürede indirebilirken, görüntülü toplantılardan, online eğitime kadar birçok süreç farklı cihazlardan aynı anda daha kolay yapabilecek" dedi.

Son dönemde gerçekleştirdiği yatırımlarla fiber altyapısını genişleten Turkcell, evlerdeki internet hızını artırdığını ve özel ayrıcalıklar sunduğunu duyurdu. Türkiye'yi fiber ile tanıştıran ilk operatör olduklarını aktaran Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, pandemi sürecinde insanların evlerinde daha fazla vakit geçirdiklerini ve bu süre zarfında daha hızlı internet hizmetine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

"YÜKSEK HIZDA İNTERNETE İHTİYAÇ ARTTI"

En iyi hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ergenekon, "Gün içerisinde internet talebinin artık belirli saatlere değil tüm güne yayıldığını görüyoruz. Evde aynı anda internet kullanan kişi sayısının artmasıyla birlikte müşterilerimiz de çoklu kullanımı karşılamak için daha yüksek hızlarda internete ihtiyaç duyar hale geldi. Şimdi de üstün fiber altyapımız ile hayata geçirdiğimiz 200 Mbps limitsiz interneti kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Kullanıcılarımız 200 Mbps limitsiz internet ile büyük boyutlu dosyaları kısa sürede indirebilirken, görüntülü toplantılardan, online eğitime kadar birçok süreci farklı cihazlardan aynı anda daha kolay yapabilecek" diye konuştu.

Evlerde internete bağlanan cihaz sayısının arttığı, uzaktan eğitimden video konferansa, film izlemeden online oyun oynamaya kadar çok sayıda aktivitenin internet üzerinden yapıldığı vurgulayan Ergenekon, "Kullanıcılar, Turkcell'in özel ayrıcalıklar ve fırsatlarla birlikte sunduğu 200 Mbps'lik limitsiz fiber paketinden 149,90 liradan faydalanabilecek" ifadelerini kullandı.


Turkcell'den evlere 200 Mbps hızında sınırsız internet fırsatı
Turkcell'den evlere 200 Mbps hızında sınırsız internet fırsatı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ergenekon, Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'den evlere 200 Mbps hızında sınırsız internet fırsatı - Son Dakika Ekonomi

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