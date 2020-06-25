Turkcell'den kadınlara "Bizce" ile tam destek - Son Dakika

Turkcell'den kadınlara "Bizce" ile tam destek

Turkcell, Bizce uygulaması ile kadınların ürettikleri ürünleri müşterilerine ulaştırmalarına, çalışmaya başlamak isteyen kadınların ise meslek edinmelerine yardımcı oluyor.

Turkcell, Bizce uygulaması ile kadınların ürettikleri ürünleri müşterilerine ulaştırmalarına, çalışmaya başlamak isteyen kadınların ise meslek edinmelerine yardımcı oluyor.

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Şirket açıklamasına göre, Turkcell, "Bizce kadının rolü bundan çok daha fazlası" mottosuyla çıktığı yolda, kadınların ekonomideki gücünü göstermek, ilgilendikleri alanlarda onları eğitimlerle ustalaştırmak ve kişisel gelişimlerine destek olmak adına Bizce uygulamasını geliştirdi.

Akıllı telefona indirilerek kullanılan uygulamada; Kadın Ustalar, İlham Al, Bizim Pazar ve Sorsana gibi birçok kategorinin yanı sıra kupon kampanyası ve marka indirimleri de bulunuyor.

Şimdilik İstanbul, Ankara ve İzmir'de hizmet veren Kadın Ustalar kategorisinde tesisat, tamir, ilaçlama, montaj gibi 45 farklı meslek dalında eğitimler veriliyor.

İlgilenenler; asansör bakımı, bebek bakımı, çilingirlik, elektrik tesisatı, iş makinesi operatörlüğü gibi farklı alanlarda mesleki eğitim için başvuru yapıyor.

Başvuru yapanlar daha sonra Kadın Ustalar Çağrı Merkezi tarafından aranarak ücretsiz eğitim hakkında bilgilendiriliyorlar.

Bizce'nin dikkati çeken kategorilerinden biri olan Bizim Pazar'da evden üretim yapan kadınlar el emeği ürünlerini satışa çıkarırken, kullanıcılar da dilediği ürünü güvenle satın alabiliyor.

Evde dekorasyon, oyuncak, giyim, yiyecek gibi alanlarda üretim yapan kadınlar Bizce üzerinde ücretsiz mağaza açıp ürünlerinin satışından gelir elde edebiliyor.

Kullanıcılar doğal ürünlere kolayca ulaşabilirken, üreten kadınlara da destek sağlamış oluyor.

"Bizce kadınların rolü çok daha fazlası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin özel sektördeki en önemli destekçilerinden biri olduklarını ve bu kapsamda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Teknolojinin oluşturduğu kaldıraç etkisi ile ekonomiye katma değer yaratmayı hedefleyen Turkcell olarak Bizce uygulaması ile kadınlara ekonomiye katılım başta olmak üzere ihtiyaç duydukları tüm alanlarda destek olmayı amaçladıklarını aktaran Ergenekon, şunları kaydetti:

"Genel olarak kadının toplumdaki rolünün çocuğa bakmak veya ev işleri yapmaktan çok daha fazlası olduğunu ve mesleklerin cinsiyetinin olmadığını anlatmaya çalışarak ve 'Bizce kadının rolü çok daha fazlası' diyerek üzerimize düşen görevi ifa etmeye hazır olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Kadınlar Bizce sayesinde ilgi alanlarını geliştirip, bu alanlarda çalışmaya başlayabiliyorlar.

Yine Bizce uygulamamızda yer alan Bizim Pazar platformunda, ürettikleri el emeği ürünlerini satabiliyorlar. Turkcell olarak kadınların toplumumuza kattığı gerçek değeri göstermek için çalışıyoruz. Kadınların ekonomiye daha fazla dahil olmalarına destek olarak ülkemizin de dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olma hedefine katkı sağladığımıza inanıyoruz."

Öte yandan, sağlıktan yemeğe kadınların aklındaki birçok farklı sorunun uzmanlar tarafından video ile yanıtlandığı Sorsana kategorisinde konunun uzmanı isimler ağırlanıyor.

Kişisel gelişim uzmanından pedagoga, psikoterapistten mutfak şefine kadar pek çok uzmanın yer aldığı Sorsana bölümünde sorulara kolay bir şekilde cevap bulunabiliyor.

Bizce'de ayrıca kadınlar; İlham Al, Ayrıcalıklar, Kişisel Gelişim, Kupon Al, Astroloji gibi kategoriler altında; kadın girişimcilerden ilham veren hikayeler, iş planlama, çalışan ebeveyn ve kişiselleştirilmiş burç yorumları gibi farklı konularda içeriklere de erişebiliyor.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:33 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'den kadınlara 'Bizce' ile tam destek - Son Dakika Ekonomi

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