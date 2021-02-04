Turkcell'den kamu kurumlarına özel bulut hizmeti - Son Dakika

Turkcell'den kamu kurumlarına özel bulut hizmeti

04.02.2021 10:05
Turkcell'den kamu kurumlarına özel bulut hizmeti, System.String[]

"Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın" prensibiyle hareket eden Turkcell, Ankara veri merkezinde kamu kurum ve kuruluşlarına özel veri merkezi ve bulut alanı oluşturdu.

"Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın" prensibiyle hareket eden Turkcell, Ankara veri merkezinde kamu kurum ve kuruluşlarına özel veri merkezi ve bulut alanı oluşturdu.

Turkcell açıklamasına göre, özel veri merkezi ve bulut alanı ile kamuya ait veriler internete kapalı ve fiziksel güvenliği sağlanmış kamu bulut platformunda tutulacak ve platformda kullanılacak cihazlara erişim kontrollü olarak sağlanacak.

Kurumlar, kamu buluttan yararlanarak kendi altyapılarını yönetebilecek; gerek görmeleri halinde danışmanlık ve yönetim hizmetleri servislerinden yararlanabilecek. Ayrıca tüm bulut altyapısının yönetimini tek ekrandan sağlama, uçtan uca otomasyon ve anında kurulum imkanına da sahip olacaklar. Kurumlar dönemsel olarak yüksek kaynaklara ihtiyaç duyduklarında, ölçeklenebilir altyapılar sayesinde kapasitelerini uzaktan ve anında artırabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, Turkcell olarak Türkiye'nin verisini yerli ve milli tesislerinde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruduklarını belirterek, "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın' prensibimiz doğrultusunda ülkemizin en büyük veri merkezini Ankara'da hayata geçirdik. Bulut bilişim hizmetlerimize yaptığımız yatırımların, aldığımız ISO27017 sertifikası ile uluslararası alanda tescillenmesi, kurumlarımız için sunduğumuz güvenli bulut ortamının önemli bir göstergesi oldu. Bugün geldiğimiz noktada ise kamu kurumlarımızın ihtiyacından yola çıkarak Ankara veri merkezimizde kamuya özel bulut alanı oluşturduk. Dijital İş Servisleri şirketimizi iki yıl önce tam da bu nedenle hayata geçirdik. Şirketlerimizin ve kamu kurumlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek tek elden çözüm üretmek en büyük amacımız." ifadelerini kullandı.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'ne uygun "Kamu Bulut" hizmeti

Milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla 2019 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği tebliğine ve bu tebliğe istinaden yayınlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'ne uygun olarak tasarlanan ve hayata geçirilen "Kamu Bulut" hizmeti, yetkili hesap yönetimi, çift faktörlü kimlik doğrulama, belirli IP'lerden erişim, yedekleme ve veri depolama altyapılarında şifreleme opsiyonlarının yanı sıra olası ataklara karşı fiziksel güvenliğe ek olarak birçok güvenlik ve veri yedekleme önlemlerinin alındığı teknolojilere sahip olması ile güvenlik açısından önemli faydalar sağlıyor.

Türkiye'nin en büyük veri merkezi olan Ankara Temelli Veri Merkezi'nde 500 metrekarelik beyaz alana kurulan "Kamu Bulut" sadece kamunun ihtiyacına hizmet verebilecek şekilde izole edildi. Girişten beyaz alana kadar 6 güvenlik bölgesinin bulunduğu tesisin çevresinde sarsıntıya duyarlı sistemle konfigüre edilmiş istinat duvarı üzeri jiletli tel ve kayar demir bulunuyor. Tesise girecek her araç blok bariyeri, araç altı otomatik arama sistemleri ve plaka tanıma sistemleriyle kontrol altında tutuluyor. Sadece akredite personelin giriş yapabildiği tesiste, lokasyon bazlı yetki sistemiyle kurgulanmış kartlı geçiş sisteminin yanı sıra beyaz alanlara girişlerde ilave olarak aynı anda tek kişinin giriş yapabileceği retina taraması ile çalışana özel geçiş sistemleri yer alıyor.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ankara, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'den kamu kurumlarına özel bulut hizmeti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı Sınırları aşan Şeyma Subaşı, bornozunu indirip sevgilisine sarıldı Samsun'da Atatürk heykelinin hurda diye satıldığı iddiası gündem yarattı! Emniyet'ten açıklama geldi Annesinin sevgilisi tarafından taciz ve darbedilen Gizem'in isyanı: Can güvenliğim yok Tarlada ölü bulunan gençlerin veda videosu gönderdikleri uzman çavuş konuştu: Dalga geçiyorlar zannettim Son Dakika! Dışişleri'nden ABD'nin Boğaziçi eylemleriyle ilgili açıklamasına tepki: İçişlerimize müdahale kimsenin haddi değildir Anne köpek, donarak ölen yavrularının başından 5 gündür ayrılmıyor Kalbinden bıçaklanarak öldürülen marangozun katili, 17 yaşındaki oğlu çıktı
Transferiyle olay yaratan Erencan Yardımcı sessizliğini bozdu: Tepkilerden etkilenmedim Transferiyle olay yaratan Erencan Yardımcı sessizliğini bozdu: Tepkilerden etkilenmedim         
10:08
Bakan Soylu Bakan Soylu "15 Temmuz'u FETÖ yapmadı" sözüyle neyi kastettiğini açıkladı: Arkasında ABD'nin olduğu apaçık ortada         
09:47
Galatasaray, Liverpool'a giden Ozan Kabak'tan 10.75 milyon TL kazanacak Galatasaray, Liverpool'a giden Ozan Kabak'tan 10.75 milyon TL kazanacak         
09:31
Sokak ortasında tartıştığı eşini silahla vuran kişi intihar etti Sokak ortasında tartıştığı eşini silahla vuran kişi intihar etti         
09:23
Haber spikeri Meltem Acet, kendisini kocası gibi tanıtarak rahatsız eden hayranından şikayetçi oldu Haber spikeri Meltem Acet, kendisini kocası gibi tanıtarak rahatsız eden hayranından şikayetçi oldu         
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı kongrede küfür skandalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı kongrede küfür skandalı         
08:46
Sadakatsiz'in 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, oğluna bağıran Derin'i yakalıyor Sadakatsiz'in 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, oğluna bağıran Derin'i yakalıyor         
08:24
Kandilli Rasathanesi'nin deprem araştırmaları için kullandığı 5 işaret şamandırası çalındı Kandilli Rasathanesi'nin deprem araştırmaları için kullandığı 5 işaret şamandırası çalındı         
07:43
Survivor'dan elenen Duygu Serap Salman'dan itiraf: Birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuşuyorlar Survivor'dan elenen Duygu Serap Salman'dan itiraf: Birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuşuyorlar         
07:30
PTT'nin dava açacağını duyurduğu ayçiçek yağı firması: Sitemizde yaptığımız kampanyayı orada uygulayabilmek için dönüş alamadık PTT'nin dava açacağını duyurduğu ayçiçek yağı firması: Sitemizde yaptığımız kampanyayı orada uygulayabilmek için dönüş alamadık         
00:29
Makyajı abartan Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü Makyajı abartan Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü         
22:01
Hintli yetkili, su sandığı dezenfektanı kafasına dikti Hintli yetkili, su sandığı dezenfektanı kafasına dikti         
21:36
4 gencin sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek gelişme: Tüfeği en son Muharrem Zengin değil Serkan Zangal ateşlemiş 4 gencin sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek gelişme: Tüfeği en son Muharrem Zengin değil Serkan Zangal ateşlemiş         
17:07
EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama         
15:58
Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi         
14:05
Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi         
13:48
Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2021 10:20:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turkcell'den kamu kurumlarına özel bulut hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei