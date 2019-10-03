Turkcell’den KOBİ’ler için yeni platform
35 dakika önce
Turkcell, harcalamaları dijital ortama geçiren ve KOBİ'lerde verimlilik ve tasarrufu artıran hesApplı adlı yeni bir platformu hizmete sundu.
Turkcell, harcalamaları dijital ortama geçiren ve KOBİ'lerde verimlilik ve tasarrufu artıran hesApplı adlı yeni bir platformu hizmete sundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:41
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