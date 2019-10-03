Son Dakika Haberleri: Turkcell’den KOBİ’ler için yeni platform
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Turkcell’den KOBİ’ler için yeni platform

35 dakika önce

Turkcell, harcalamaları dijital ortama geçiren ve KOBİ'lerde verimlilik ve tasarrufu artıran hesApplı adlı yeni bir platformu hizmete sundu.

Turkcell’den KOBİ’ler için yeni platform, System.String[]

Turkcell, harcalamaları dijital ortama geçiren ve KOBİ'lerde verimlilik ve tasarrufu artıran hesApplı adlı yeni bir platformu hizmete sundu.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:41 
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