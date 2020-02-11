Turkcell'den kredi sözleşmesinin erken kapatılmasına ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turkcell'den kredi sözleşmesinin erken kapatılmasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Turkcell'den kredi sözleşmesinin erken kapatılmasına ilişkin açıklama

6 saat önce

Turkcell İletişim Hizmetleri, vadesi 16 Eylül 2020 olan kredinin, sözleşmeye göre bu yıl haziran ve eylül aylarında yapılması planlanan toplam 148,4 milyon avro ve 166,7 milyon dolar tutarındaki son iki anapara geri ödemesinin 23 Mart 2020'de tek seferde yapılarak erken kapatılmasına...

Turkcell'den kredi sözleşmesinin erken kapatılmasına ilişkin açıklama, System.String[]

Turkcell İletişim Hizmetleri, vadesi 16 Eylül 2020 olan kredinin, sözleşmeye göre bu yıl haziran ve eylül aylarında yapılması planlanan toplam 148,4 milyon avro ve 166,7 milyon dolar tutarındaki son iki anapara geri ödemesinin 23 Mart 2020'de tek seferde yapılarak erken kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Turkcell İletişim Hizmetleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin 17 Eylül 2015 tarihinde açıkladığı ve vadesi 16 Eylül 2020 olan kredinin, sözleşmeye göre bu yıl haziran ve eylül aylarında yapılması planlanan toplam 148,4 milyon avro ve 166,7 milyon dolar tutarındaki son iki anapara geri ödemesinin 23 Mart 2020'de tek seferde yapılarak erken kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Güçlü bilançomuz ile yüksek nakit pozisyonumuz sayesinde ve uzun vadeli finansman stratejilerimiz doğrultusunda yapılan bu işlem sonucunda, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ için mevcutta yaklaşık 4 yıl olan ortalama borçlanma vademizin yaklaşık 5 yıla çıkacağı öngörülmektedir. Şirketimiz, en son açıklanan konsolide finansal tablolarına göre 1,0x Net Borç/FAVÖK oranıyla sektörden düşük bir borçluluğa sahiptir." değerlendirmelerine yer verildi.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş
Diaby'nin menajeri Erk Toros: Diaby değil takım kötü Çinli uzmandan rahatlatan koronavirüs açıklaması: Salgın nisan ayında sona erebilir Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 02:44:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turkcell'den kredi sözleşmesinin erken kapatılmasına ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]