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Turkcell'den kurumsal müşterilerine özel program - Son Dakika

Turkcell'den kurumsal müşterilerine özel program

10.12.2021 13:34
Turkcell'den kurumsal müşterilerine özel program

Turkcell, hayata geçirdiği İşTurkcell Plus programıyla kurumsal müşterilerini, şirket ve çalışanlarını özel ayrıcalıklarla buluşturacağını açıkladı.

Turkcell, hayata geçirdiği İşTurkcell Plus programıyla kurumsal müşterilerini, şirket ve çalışanlarını özel ayrıcalıklarla buluşturacağını açıkladı. Program kapsamında şirketlerin maliyetlerinin azaltılması ve dijital dönüşüm sürecinin etkili yönetilmesi hedefleniyor. Şirket çalışanlarına giyimden teknolojiye, seyahatten gıdaya pek çok kategoride fırsatlar sunulması amaçlanıyor. Kurumsal müşterilerin sunulan ayrıcalıklara Dijital Operatör uygulamasından erişebileceği belirtildi.

Program, şirket çalışanlarının ihtiyaçlarına en uygun fırsatları sağlayarak şirketteki çalışan bağlılığını artırmayı amaçlıyor. Bununla birlikte şirketlerin maliyetlerinin azaltılmasına ve dijital dönüşümlerine de katkı sağlanması hedefleniyor. İşTurkcell Plus kullanıcıları; giyimden teknolojiye, seyahatten gıdaya birçok farklı sektör ve markanın özel avantajlarıyla buluşuyor.

"KURUMSAL MÜŞTERİLERİMİZ VE ÇALIŞANLARI İÇİN YEPYENİ BİR DÜNYA SUNUYORUZ"

Hayata geçirdikleri İşTurkcell Plus programıyla kurumsal müşteriler ve çalışanları için yepyeni bir ayrıcalıklar dünyası sunduklarını dile getiren Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, şöyle konuştu:

"Bir yandan sunduğumuz teknolojik çözümlerle müşterilerimizin dijitalleşmesini sağlarken, diğer yandan onlara farklı alanlarda da ayrıcalıklar sunmak için İşTurkcell Plus'ı hayata geçirdik. Bu yeni programımızla iş dünyasında bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimiz ve çalışanlarına özel olarak düşünülmüş, içinde birçok sürprizi barındıran bu yeni ayrıcalık programımızdan 1 milyondan fazla Turkcell'li şirketimizin yararlanmasını bekliyoruz. İşTurkcell Plus müşterilerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda sürekli güncellenerek yeni marka iş birlikleriyle canlı, dinamik ve devamlı yenilenen bir platform olacak. Esnaflarımızdan büyük şirketlerimize kadar her ölçekte firmanın ve çalışanlarının kullanımına açık olan yenilikçi ayrıcalık programının, kurumsal müşterilerimizin dijitalleşme yolculuğuna ayrıcalık katacağına inanıyorum. Program bünyesinde yer alarak kurumlarımıza fayda sunmamıza vesile olan şirketlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de teknolojimiz ve sunacağımız özel avantajlarla şirketlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

İşTurkcell Plus Platformu ayrıcalıklarından faydalanmak için Dijital Operatör uygulaması üzerinden şifre almak gerekiyor. Şirket çalışanlarına özel fayda kategorilerinde Evde Yaşam, Hizmet, Teknoloji, Taşıt, Giyim, Seyahat ve Sağlık & Spor yer alıyor. Şirket yetkililerinin görüntüleyebildiği 'Şirket Faydaları' için ise Dijital Dönüşüm, Ofis ve Araç gibi başlıklar bulunuyor.

İşTurkcell Plus Platformu'na Dijital Operatör uygulaması içinde yer alan 'Hediye Havuzu' bölümünden ulaşılabiliyor. Şirket yetkilileri buradan kendilerine sunulan 'İşTurkcell Gold Plus', 'İşTurkcell Platin Plus' veya 'İşTurkcell Diamond Plus' faydalarını görüntüleyip, şirketleri için avantajlardan yararlanabiliyor.


Turkcell'den kurumsal müşterilerine özel program
Turkcell'den kurumsal müşterilerine özel program
Turkcell'den kurumsal müşterilerine özel program

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, geri dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turkcell'den kurumsal müşterilerine özel program - Son Dakika


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