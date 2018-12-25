Son Dakika Haberleri: Turkcell'den 'mobil paylaşım' açıklaması

Turkcell'den 'mobil paylaşım' açıklaması

37 dakika önce

Turkcell tarafından, "Hızlı Giriş üzerinden giriş yapılmadan başka cihazlarla internet paylaşımı yapıldığında, aylık 9 TL'ye mevcut tarifesindeki internetine ek olarak 2 GB'lık paylaşımlı internet paketi devreye girecek.

Turkcell'den 'mobil paylaşım' açıklaması, System.String[]
Turkcell tarafından, "Hızlı Giriş üzerinden giriş yapılmadan başka cihazlarla internet paylaşımı yapıldığında, aylık 9 TL'ye mevcut tarifesindeki internetine ek olarak 2 GB'lık paylaşımlı internet paketi devreye girecek." denildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:38 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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