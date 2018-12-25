Turkcell'den 'mobil paylaşım' açıklaması
37 dakika önce
Turkcell tarafından, "Hızlı Giriş üzerinden giriş yapılmadan başka cihazlarla internet paylaşımı yapıldığında, aylık 9 TL'ye mevcut tarifesindeki internetine ek olarak 2 GB'lık paylaşımlı internet paketi devreye girecek.
Turkcell
tarafından, "Hızlı Giriş üzerinden giriş yapılmadan başka cihazlarla internet paylaşımı yapıldığında, aylık 9 TL'ye mevcut tarifesindeki internetine ek olarak 2 GB'lık paylaşımlı internet paketi devreye girecek." denildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:38
Kafe Sahibi, Kamera Görüntüsünü İnceleyince 10 Yaşındaki Çocuğun Hırsızlık Yaptığını Gördü
Fenerbahçeli Islam Slimani, Havalimanında Suriyeli Bir Çocuğa 100 Lira Harçlık Verdi
Asgari Ücret Zammının İşverene Maliyeti 621 TL Olacak
Turkcell, Hotspot Kararında Değişikliğe Gitti