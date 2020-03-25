Turkcell'den sağlık çalışanlarına 5GB internet paketi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turkcell'den sağlık çalışanlarına 5GB internet paketi - Son Dakika

Turkcell'den sağlık çalışanlarına 5GB internet paketi

6 saat önce

Turkcell, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için durmaksızın görev başında olan sağlık çalışanlarına destek amacıyla özel bir iletişim paketi hazırladı.

Turkcell'den sağlık çalışanlarına 5GB internet paketi, System.String[]

Turkcell, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için durmaksızın görev başında olan sağlık çalışanlarına destek amacıyla özel bir iletişim paketi hazırladı.

Turkcell açıklamasına göre, şirket, hazırlanan iletişim paketi kapsamında sağlık sektöründe görevli Turkcell kullanıcılarının hatlarına ücretsiz 500 dakika konuşma ve 5 GB internet paketi tanımlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'nin, yerinde ve zamanında alınan önlemler sayesinde salgın hastalıkla mücadelede tüm dünyada örnek gösterildiği belirterek, "Turkcell olarak, bu zor zamanlarda vatandaşlarımızın sağlığı için büyük özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

"Elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz"

Sıkıntılı günlerin her bireyin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesiyle aşılacağını belirten Erkan, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'nin Turkcell'iyiz. Bu bilinçle 7/24 görevleri başında olan teknisyenlerimizden doktorlarımıza, hemşirelerimizden müstahdemlerimize kadar tüm sağlık personellerimizin de sevdikleriyle rahatça görüşebilmeleri için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz.

İnanıyorum ki, devletimizin attığı kararlı adımlar, vatandaşlarımızın kurallara uyması ve sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleri neticesinde bu hastalığa karşı mücadelemizi kısa sürede kazanacağız."

Turkcell daha önce de devletin aldığı önlemlere destek vermek amacıyla yurt dışında olan müşterilerine dünyanın her yerinden Dışişleri Bakanlığı'nın 7/24 hizmet verdiği Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne (+90 312 292 29 29) yapacakları aramaları ücretsiz hale getirmişti.

Tüm operatör kullanıcılarına sunulan hizmetler

Öte yandan şirket, dijital servisleri ile hangi operatörün hattını kullanırsa kullansın evden çalışmaya devam eden vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor.

Evlerinde bulunanlar "Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu" BiP üzerinden yakınlarıyla mesajlaşıp görüntülü olarak görüşebilirken, evden çalışmak durumunda olanlar da toplantılarını 10 kişiye kadar görüntülü konferans imkanı sunan BiP üzerinden yapabiliyor.

TV ve film izlemek isteyenler için TV+, müzikseverler için fizy, evlerinde geçirdikleri zamanda gazete ve dergi okumak isteyenler için Dergilik uygulamasının yanı sıra Yaani arama motoru ve paraya veya kredi kartına dokunmadan tüm ödemelerin gerçekleştirilebildiği Paycell uygulamaları da tüm operatör kullanıcılarına hizmet veriyor.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:20 Kaynak: AA

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