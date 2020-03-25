Turkcell'den sağlık çalışanlarına bol GB'lı teşekkür alkışı

Turkcell, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele için durmaksızın görev başında olan sağlık çalışanlarına destek amacıyla özel bir iletişim paketi hazırladı. Bu kapsamda sağlık sektöründe görevli Turkcell'lilerin hatlarına ücretsiz 500 dakika konuşma ve 5 GB internet paketi tanımlayacak.



Turkcell, Türkiye'yi de tehdit eden yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarına destek olmak için harekete geçti. Turkcell hattı kullanan sağlık çalışanlarına kendi tarifelerine ek olarak ücretsiz 500 dakika konuşma ve 5 GB internet paketi tanımlayacak.



Türkiye'nin, yerinde ve zamanında alınan önlemler sayesinde salgın hastalıkla mücadelede tüm dünyada örnek gösterildiğinin altını çizen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Şirket olarak, bu zor zamanlarda vatandaşlarımızın sağlığı için büyük özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz. Bu sıkıntılı günleri her bireyin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi sayesinde aşacağımıza inanıyorum. Biz Türkiye'nin Turkcell'iyiz. Bu bilinçle 7/24 görevleri başında olan teknisyenlerimizden doktorlarımıza, hemşirelerimizden müstahdemlerimize kadar tüm sağlık personellerimizin de sevdikleriyle rahatça görüşebilmeleri için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. İnanıyorum ki devletimizin attığı kararlı adımlar, vatandaşlarımızın kurallara uyması ve sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleri neticesinde bu hastalığa karşı mücadelemizi kısa sürede kazanacağız." diye konuştu.



Şirket, daha önce de devletimizin aldığı önlemlere destek vermek amacıyla yurtdışında olan müşterilerimizin dünyanın her yerinden Dışişleri Bakanlığımızın 7/24 hizmet verdiği Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne (+90 312 292 29 29) yapacakları aramaları ücretsiz hale getirmişti. Turkcell ayrıca dijital servisleri ile hangi operatörün hattını kullanırsa kullansın evden çalışmaya devam eden tüm vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Evlerinde bulunanlar Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden yakınlarıyla mesajlaşıp görüntülü olarak görüşürken, evden çalışmak durumunda olanlar da toplantılarını 10 kişiye kadar görüntülü konferans imkanı sunan BiP üzerinden yapabiliyor. TV ve film izlemek isteyenler için TV+, müzikseverler için fizy, evlerinde geçirdikleri zamanda gazete ve dergi okumak isteyenler için Dergilik uygulamasının yanı sıra Yaani arama motoru ve paraya veya kredi kartına dokunmadan tüm ödemelerin güvenli şekilde gerçekleştirilebildiği Paycell uygulamaları da tüm operatör kullanıcılarına hizmet veriyor. - İSTANBUL