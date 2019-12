Turkcell'den şampiyonlara karşılama

Avrupa Kros Şampiyonası'nda 4. kez şampiyonluğa erişen Yasemin Can ve gümüş madalya kazanan Aras Kaya ile Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Emre Sakçı ve bronz madalya kazanan Ümitcan Güreş'i Türkiye'ye dönüşlerinde federasyon başkanları ve Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş çiçeklerle karşıladı.



Bu sene 26.'sı düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele eden Yasemin Can, üst üste 4. kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Lizbon'da gerçekleştirilen yarışta 57 rakibini geride bırakan Yasemin 26.52'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı. 23 yaşındaki sporcu böylece kariyerinin de 8. Avrupa şampiyonluğuna erişmiş oldu.



Aynı organizasyonda erkeklerde mücadele eden Aras Kaya ise gümüş madalya kazandı. Geçen sene Avrupa Kros Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Aras, bu kez 30.10'luk derecesiyle podyumun ikinci basamağına çıktı.



Yüzmede 20 yıl sonra gelen gümüş



İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, Türkiye 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanırken, milli sporcular 6 final yüzüp 13 de Türkiye rekoru kırdı.



20. LEN Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na 11 erkek, 12 de kadın olmak üzere 23 sporcu ile giden Türkiye adına podyuma çıkan ilk isim Emre Sakçı oldu. 2018'de Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda beşincilik elde eden Emre Sakça bu kez tarihi bir başarıya imza attı. 50 metre kurbağalamada havuza giren Emre, 25.82'lik derecesiyle Türkiye'ye, bu organizasyonda 20 yıl sonraki ilk gümüş madalyasını getirdi.



Bu yıla kadar Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda üç madalyası bulunan Türkiye'ye aynı turnuvada bir diğer madalya haberi de Ümitcan Güreş'ten geldi. Avrupa gençler şampiyonu milli yüzücü, bu kez Avrupa üçüncüsü oldu. 50 metre kelebekte mücadele eden Ümitcan, 22.38'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Ümitcan 100 metre kelebek mücadelesinde ise podyumu son anda kaçırarak dördüncü sırayı elde etti.



Ömer Barbaros Yiş: "Türk sporuna değer katmaya devam ediyoruz"



Sadece başarıda değil her zaman Türk sporunun en büyük destekçisi olduklarını vurgulayan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, "Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle hem atletizmde hem de yüzmede başlattığımız uzun süreli iş birliği, güzel sonuçları da beraberinde getiriyor. Türk sporunun geleceğine değer katma hedefiyle çıktığımız yolda, Avrupa şampiyonlarında sporcularımızın elde ettiği başarılara gurur duyuyoruz. Başta Yasemin Can, Aras Kaya, Emre Sakçı ve Ümitcan Güreş olmak üzere şampiyonada mücadele eden tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra yolumuzun çok daha açık olduğundan hiç şüphemiz yok. Turkcell olarak her zaman Türk sporunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.



Fatih Çintimar: "Turkcell'e teşekkür ederiz"



Atletizm olarak çok önemli bir gelişim gösterdiklerini belirten Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Avrupa Kros Şampiyonası'nda da sporcularımız ve antrenörlerimiz bizleri gururlandırdılar. Bu uzun süreli ve planlı bir çalışmanın eseri. Bu planlı çalışmada bizimle yan yana yürüyen Turkcell'e de çok teşekkür ederiz. Umuyoruz ki Türkiye'ye daha birçok başarı getirip, bayrağımızı gönderin en üstüne çekeceğiz" diye konuştu.



Erkan Yalçın: "Başarıları devamı için çalışmayı sürdüreceğiz"



Yüzmenin hem bugününü hem de yarınını inşa etmek için çalıştıklarını ifade eden Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, "Bunu yaparken de gelen başarılar bizim en önemli motivasyonumuz. Emre de Ümitcan da bugüne kadar çok önemli başarıları ülkemize getirdiler. Şimdi ise Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda bizi gururlandırdılar. Turkcell'e de her an yanımızda olduğu ve bu başarılarda pay sahibi oldukları için çok teşekkür ederim. Bu başarıların devamı için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL