Turkcell'den 'Samsung Galaxy' Duyurusu
1 saat önce
Turkcell, Samsung Galaxy S10e, S10 ve S10+ modellerinin satışa sunulduğunu duyurdu.
Turkcell
, Samsung Galaxy
S10e, S10 ve S10+ modellerinin satışa sunulduğunu duyurdu.
Samsung'un yeni modelleri Samsung Galaxy S10e, S10 ve S10+ özel hediyelerle Turkcell'liler için satışa sunuluyor. Yapılan duyuruya göre söz konusu modelleri turkcell.com.tr'den alanlar için bazı ayrıcalıklar da bulunuyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:03 Kaynak: İHA
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