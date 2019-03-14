Son Dakika Haberleri: Turkcell'den 'Samsung Galaxy' Duyurusu

Turkcell'den 'Samsung Galaxy' Duyurusu

1 saat önce

Turkcell, Samsung Galaxy S10e, S10 ve S10+ modellerinin satışa sunulduğunu duyurdu.

Turkcell'den 'Samsung Galaxy' Duyurusu, System.String[]
Turkcell, Samsung Galaxy S10e, S10 ve S10+ modellerinin satışa sunulduğunu duyurdu.

Samsung'un yeni modelleri Samsung Galaxy S10e, S10 ve S10+ özel hediyelerle Turkcell'liler için satışa sunuluyor. Yapılan duyuruya göre söz konusu modelleri turkcell.com.tr'den alanlar için bazı ayrıcalıklar da bulunuyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:03 Kaynak: İHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Samsung, Samsung Galaxy, Ekonomi
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