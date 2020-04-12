Turkcell'den şirketlere motivasyon eğitimi - Son Dakika

Uzaktan çalışma döneminde işler evlere taşındı ama pek çok kuruluştan ve personelinden duyulan en sık cümlelerin başında "Eskisinden bile daha fazla çalışıyoruz" geliyor. Her ne kadar ofisler kapalı olsa da müşteri talepleri, siparişler, toplantılar hız kesmiyor.

Kurumsal iş çözümleriyle şirketlere uçtan uca hizmet veren Turkcell, bu dönemde önem kazanan motivasyon konusunda da onların yanında olmayı sürdürüyor. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata konuyla ilgili olarak "Şirketlerimize, çalışanlarının gelişimine ve bu dönemdeki motivasyonuna katkı sağlayacağını düşündüğümüz eğitimleri Akademi platformumuz üzerinden online olarak veriyoruz. Önümüzdeki günlerde de şirketlerin değişen ihtiyaçlarını yakından gözlemleyerek onlara özel yeni ürünler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Turkcell ayrıca işletmelerin bu dönemde artan kuvvetli internet altyapısı, her türlü güvenliği sağlanmış bulut depolama sistemi, hatta kimi durumlarda yeni cihaz benzeri ihtiyaçlarına cevap vermeye de devam ediyor. Şirketler nasıl eskisinden bile çok çalışıyorsa, Turkcell de onların hizmetlerinin aksamaması için gayretini artırdı. Kesintisiz internet altyapısı ve bulut çözümlerinin yanı sıra Akıllı Çağrı Merkezi ile şirketlere çağrılarını uzaktan yönetme imkanı sağlıyor. Ayrıca, küçük işletmelerin sabit numaralarına gelen çağrıları kaçırmamaları için Tek Ofis hizmeti de devrede. Uluslararası standartlarda güvenlik duvarı ve VPN hizmeti ile de işletmelerin verileri konusunda içi rahat oluyor.

4,5G altyapısı üzerinden çalışan Superbox da ev içi kablolama yapmaya ya da özel bir kuruluma gerek bırakmadan fiber hızında internet sunuyor. Sadece prize takmanın yeterli olduğu Superbox'a son bir hafta içinde talep iki kat arttı. 1600'den fazla kurumsal müşteriye veri merkezini uzaktan yönetme imkanı sunan Turkcell bu sayede şirketlerin 7-24 kesintisiz hizmet alarak iş sürekliliğini sağlıyor. Olağan dışı durumlarda da alanında uzman Turkcell mühendisleri tarafından uzaktan destek verilerek saniyeler içerisinde sorunlar çözülüyor.

(İHA)