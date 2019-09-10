Turkcell'den Sivaslılara özel teklif

Turkcell, Sivaslılara özel sunduğu kampanyalarla, Turkcell'li olmanın avantajlarını yaşamaya davet etti.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas'ta numarasını Turkcell'e taşıyacak, yeni hat alacak veya ödeme tipini değiştirerek faturalı hatta geçecek yeni kullanıcılar için avantajlı bir teklif hazırlandı.

Turkcell avantajlarından yararlanmak isteyen ve Turkcell'e gelen Sivaslılar, Turbo Fırsat Avantaj paketini tercih ederek, 6GB internet ve 500 dakika konuşma imkanından ayda 34 lira 90 kuruşa ya da 10GB internet ve 500 dakika konuşma fırsatından ayda 49 lira 90 kuruşa faydalanabilecek. Paket dahilinde aynı zamanda Türkiye'nin dijital yayıncılık platformu Dergilik'te geçerli 1 GB internet de bulunuyor.

Mevcut Turkcell müşterileri de kullanım alışkanlıklarına göre bu fiyattan başlayan paketlerden yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik çözüm ve uygulamalarla bu yıl da açık ara müşterilerin en çok tavsiye ettiği marka olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Sivaslıları kampanyadan yararlanmaya davet eden Yiş, "Hem mobil hem de sabit hizmetler için yapılan tavsiye skoru araştırmalarına göre Turkcell ana markalar bazında tavsiye oranı en yüksek marka olarak yer almaya devam ediyor. Turkcell'li olmak isteyen Sivaslılara da Turkcell kalitesi yakışır diyoruz, onlara özel sunduğumuz tekliflerle bu avantajları yaşamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.