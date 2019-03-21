Son Dakika Haberleri: Turkcell'den Tarımsal Sulamada Yüzde 10 Tasarruf

Turkcell'den Tarımsal Sulamada Yüzde 10 Tasarruf

30 dakika önce

Turkcell'in tarımsal ürünü Filiz, verimlilik artışı ve sulamada yüzde 10 tasarruf sağlıyor.

Turkcell'den Tarımsal Sulamada Yüzde 10 Tasarruf, System.String[]
Turkcell'in tarımsal ürünü Filiz, verimlilik artışı ve sulamada yüzde 10 tasarruf sağlıyor.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital operatör Turkcell, dünyadaki kısıtlı su kaynaklarını korumak ve verimli tarıma destek olmak amacıyla çiftçilere Filiz'i sunuyor.

Kullanıcıya tarlası hakkında anlık veri sağlayan, toprak-hava istasyonu ile birlikte kullanılan mobil uygulama Filiz, yetiştiricinin verimini artırabilmesi için sulama ve ilaçlama kararlarını toprak ve hava koşullarına göre vermesine yardımcı oluyor.

Filiz çözümü, toprağa yerleştirilen cihaz, Akıllı Tarım Tarifesi ve tarımsal bilgilere anında haberdar olmayı sağlayan mobil uygulamadan oluşuyor. Filiz, dünyada su kaynaklarının yüzde 70'inin tarım için kullanıldığı düşünüldüğünde, özellikle sulamada yüzde 10 tasarruf etme imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, Türkiye'de nüfusun neredeyse yüzde 20'sinin tarımdan geçindiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ülke gayrisafi hasılasının yüzde 8'i tarımdan üretiliyor. Turkcell dijital operatör stratejimizin bir parçası olarak ülke için bu kadar önemli bir sektöre yönelik birçok hizmet sunmaktayız. Böylelikle hem tarımsal üretimin hem de çiftçilerin gelirlerinin artmasına destek oluyoruz. Pazara sunduğumuz Turkcell Filiz çözümümüz, sensörler aracılığı ile toprak ve havanın farklı değerlerini düzenli olarak takip edip yapay zeka ile oluşturulan algoritmalar ile birleşerek, bitkinin gelişimi için ne yapılması gerektiği, su ihtiyacı ve hastalık riskleri gibi kritik bilgileri üreticilere mobil uygulama aracılığıyla anlık olarak sunuyor, önlem almalarını sağlıyor.

Filiz ayrıca, dijital kanallardan ziraat mühendisine ulaşabilme yönüyle de öne çıkıyor. Üreticilerin yaklaşık yarısı teknik desteğe ulaşamıyor. Bu doğrultuda teknik bilgiye dijital kanallardan çok daha kolay şekilde ulaşılabilecek servisler hazırlıyoruz. Bu imkanları teknoloji ile birleştirdiğimizde üretim potansiyelinin artırıldığını göreceğiz."

Verilen bilgiye göre, kullanıcının tarlasıyla ilgili son verilere cepten anında ulaşma kolaylığı sunan Filiz, 60 farklı bitki için yetiştiricilik bilgisi içeriyor.

Piyasadaki yabancı muadiline göre çok daha avantajlı bir fiyata kullanıcıyla buluşan Filiz, peşin 3 bin 300 TL'ye satışa sunulurken, servis ücreti ve internet paketi ile Akıllı Tarım Tarifesi'nin fiyatı ise 12 ay taahhütle 59,90 TL olarak açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:52 Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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