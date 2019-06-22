Son Dakika Haberleri: Turkcell'den turistlere özel paket
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Turkcell'den turistlere özel paket

57 dakika önce

Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, "Ülkemizi ziyaret eden turistlere en iyi iletişim hizmetini sunabilmek için yepyeni bir paketi hayata geçirdik.

Turkcell'den turistlere özel paket, System.String[]
Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, "Ülkemizi ziyaret eden turistlere en iyi iletişim hizmetini sunabilmek için yepyeni bir paketi hayata geçirdik." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:28 
CEO, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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