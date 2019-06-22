Turkcell'den turistlere özel paket

Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, "Ülkemizi ziyaret eden turistlere en iyi iletişim hizmetini sunabilmek için yepyeni bir paketi hayata geçirdik.

Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, "Ülkemizi ziyaret eden turistlere en iyi iletişim hizmetini sunabilmek için yepyeni bir paketi hayata geçirdik." dedi.

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