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Son dakika haber... Turkcell 7 şehir hastanesinin dijital altyapısını üstlendi - Son Dakika

Son dakika haber... Turkcell 7 şehir hastanesinin dijital altyapısını üstlendi

09.12.2021 12:38
Son dakika haber... Turkcell 7 şehir hastanesinin dijital altyapısını üstlendi

Son dakika haberlerine göre Türkiye'nin sağlık alanında dönüşümüne öncülük eden Turkcell, bugüne kadar 7 şehir hastanesinin dijital altyapısını üstlendiğini duyurdu.

Türkiye'nin sağlık alanında dönüşümüne öncülük eden Turkcell, bugüne kadar 7 şehir hastanesinin dijital altyapısını üstlendiğini duyurdu. Turkcell, yerli ve milli uygulaması HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) ile şehir hastaneleri içerisinde tüm işlemlerin dijital olarak yapılmasını sağlıyor. HBYS ile her türlü tıbbi test, radyoloji görüntüleri, rapor gibi işlem ve bilgiler dijital ortamda saklanarak doktorlara ulaştırılıyor.

Tamamı yerli mühendisler tarafından geliştirilen kısa adı HBYS olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile Turkcell, hizmet verdiği şehir hastanelerinin iletişim ve bilişim altyapılarını son teknolojilerle donatarak, uçtan uca yönetiyor. Aralarında Yozgat, Adana, Elazığ, Eskişehir, Bursa, Başakşehir ve Tekirdağ'ın da olduğu 7 şehir hastanesinde kurulan dijital altyapı üzerinden hastalara kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet verilmesi hedefleniyor.

"SAĞLIK ALANI BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜMDEN GEÇİYOR"

Kurumlara teknoloji çözümleri sunan Turkcell Dijital İş Servisleri şirketiyle Türkiye'nin en büyük dijital hastane altyapı çözümleri sağlayıcısı da olduklarını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi:

"Ülkemiz sağlık alanında büyük bir dijital dönüşümden geçiyor. Bu noktada biz de teknolojimizle bu dönüşümde öncü bir rol oynuyoruz. Özellikle Türkiye'nin sağlık alanında dünyaya örnek gösterilen projelerinden biri olan şehir hastanelerinin en büyük teknoloji sağlayıcısı olmanın gururunu yaşıyoruz. 7 farklı ilimizdeki şehir hastanelerini teknolojimizle donatarak bu alandaki dijitalleşme çalışmalarına tüm gücümüzle destek oluyoruz. Mühendislerimiz tarafından geliştirilen ve hastanelerin dijitalleşmesini sağlayan inovatif HBYS çözümümüzü önümüzdeki dönemde yurtdışına da ihraç etmeyi planlıyoruz. Böylece ülkemizin adını dijital sağlık alanında başarıyla temsil etmeyi amaçlıyoruz."

Turkcell tarafından hayata geçirilen ve hizmet verdiği şehir hastanelerinde kullanılmakta olan HBYS'ye bağlı cihazlar entegrasyonlar aracılığıyla birbirleriyle haberleşiyor. Hastalarla ilgili yapılan her türlü tıbbi test, radyoloji görüntüleri, rapor gibi işlem ve bilgiler dijital ortamda doktorlara ulaştırılıyor. Sistem sayesinde hastaların teşhis ve tedavi süreçleri hızlanıyor, doktorlar tek tuşla hastaların tüm sonuçlarına erişebiliyor.


Son dakika haber... Turkcell 7 şehir hastanesinin dijital altyapısını üstlendi
Son dakika haber... Turkcell 7 şehir hastanesinin dijital altyapısını üstlendi
Son dakika haber... Turkcell 7 şehir hastanesinin dijital altyapısını üstlendi
Son dakika haber... Turkcell 7 şehir hastanesinin dijital altyapısını üstlendi

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Tekirdağ, Hastane, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Turkcell 7 şehir hastanesinin dijital altyapısını üstlendi - Son Dakika


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