Turkcell'den Türkiye'nin ilk 5G canlı yayını

Turkcell 5G alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek bu alanda geliştirdiği teknolojiyle televizyon yayıncılığında devrim niteliğinde bir adım attığını açıkladı. Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe mücadelesi öncesi televizyondan gerçekleşen canlı yayın sayesinde izleyiciler, Türkiye'de ilk kez olduğu belirtilen Turkcell 5G test şebekesi üzerinden canlı televizyon yayını izledi.



5G alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdüren Turkcell, 5G üzerinden Türkiye'de ilk canlı TV yayının gerçekleştirilmesini sağladığını açıkladı. Yayıncılık tarihinde yeni bir dönemi başlatacak 5G canlı yayını, oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe futbol maçı öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nden yapıldı. Turkcell'in 5G test şebekesi üzerinden gerçekleşen TV yayınıyla, izleyiciler 5G canlı yayını izledi.



Yapılan bilgilendirmede; Trabzon'dan yapılan 5G TV canlı yayınında Turkcell'in 5G test altyapısının yanı sıra Piko TV tarafından geliştirilen tamamen yerli ve milli yazılım da kullanıldı. Canlı yayının gerçekleşmesi için yayın kodlayıcısı ve batarya altyapısının bulunduğu, 5G teknolojisi sayesinde hafifletilmiş ve kolay taşınır özel sırt çantası kullanıldı. Kameraya bağlanan bu özel çantayla alınan görüntüler daha sonra 5G el terminali kullanılarak, Turkcell 5G test şebekesi üzerinden yayın kanalına kesintisiz, düşük gecikmeli ve yüksek kaliteyle gönderildi. Spor kanalının, görüntüleri canlı olarak yayınlamasıyla, üstün teknoloji ve özen gerektiren canlı yayın süreci, yerli yazılımla tamamlanan 5G teknolojisi ile başarıyla tamamlandı.



Gediz Sezgin: "5G televizyon yayıncılığına da büyük yenilikler getirecek"



Turkcell'in 5G teknolojisini kullanarak Türkiye'de televizyon yayıncılığı açısından yeni bir dönemi başlattığını belirten Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şunları söyledi: "Bugün Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Turkcell olarak en ileri teknolojileri hayatın her alanına yaymak adına çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. 5G'nin hayatımıza girmesiyle birlikte sadece endüstri ve üretim biçimlerinde değil her alanda değişikler olacak. Bunların başında ise televizyon yayıncılığı geliyor. 5G teknolojisinin getirdiği yüksek kapasiteli ve düşük gecikmeli veri iletim imkanı yayıncılık sektöründe farklı dünyaların ve deneyimlerin kapısını açacak. Bu sayede izleyiciler daha önce hiç karşılaşmadıkları yeniliklerle karşılaşacak. Bu canlı yayında da gördüğümüz gibi mevcut teknolojilerde birden fazla ekipman üzerinden sunulabilen hızlar 5G teknolojisi sayesinde tek bir el terminali ile sağlanabiliyor. Gigabit seviyesindeki veri gönderme hızları sayesinde 4K/8K gibi yüksek çözünürlüklü kaliteli kamera çekimleri, lokasyondan bağımsız olarak tek kameraman tarafından kolaylıkla yapılabiliyor ve evlerimizdeki televizyonlardan çok düşük gecikmeli olarak izlenebiliyor. Televizyon yayıncılığında olduğu gibi Turkcell'in güçlü altyapısıyla desteklenen 5G sayesinde sunacağımız yeni teknolojilerle hayatın her alanına dokunmaya devam edeceğiz."



5G çalışmalarına hızla devam eden Turkcell, daha önce de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin tüm dijital altyapısını kurmuş ve Trabzonspor stadını 5G'ye hazır hale getirmişti. - İSTANBUL