Turkcell'den yarıyıl tatiline özel kampanyalar - Son Dakika

Turkcell'den yarıyıl tatiline özel kampanyalar

26.01.2021 10:13
Turkcell'den yarıyıl tatiline özel kampanyalar, System.String[]

Turkcell, yarıyıl tatiline giren öğrencilere özel çeşitli indirim kampanyaları başlattı.

Turkcell, yarıyıl tatiline giren öğrencilere özel çeşitli indirim kampanyaları başlattı.

Şirket açıklamasına göre, hobi ürünlerinden bilgisayara kadar binlerce ürünün yer aldığı elektronik pazar yeri platformu www.turkcell.com.tr/pasaj ve mağazalarda öğrencilerin ihtiyaç duyacağı ürünlerde özel indirimler başladı.

Turkcell Pasaj'da 31 Ocak 2021'e kadar sürecek kampanya kapsamında cep telefonu, bilgisayar, tablet, drone, kulaklık, hoparlör gibi pek çok üründe 4 bin TL'ye varan indirimler yapıldı. 4 farklı kategoride 30 ürünün indirimli sunulacağı kampanya kapsamında Turkcell Pasaj müşterileri, hem peşin indirimli fiyatlardan faydalanabilecek hem de isterlerse ürün tutarlarını tarifelerine yansıtarak taksitli ödeme imkanından yararlanacak.

Kampanyaya katılan Turkcell Pasaj müşterilerine 5 bin TL ve üzeri alışverişlerde 150 TL, 10 bin TL ve üzeri alışverişlerde ise 250 TL'lik hediye çeki verilecek.

Öğrenciler için hem www.turkcell.com.tr/pasaj hem de Turkcell mağazalarında başlayan "Fırsat Garajı" kampanyası da devam ediyor. 2 Şubat 2021'e kadar sürecek kampanya kapsamında bazı tablet, hoparlör ve kulaklıklar indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

Tüm operatör müşterilerinin yararlanabildiği kampanya kapsamında Turkcell Pasaj müşterilerine, bulundukları illere göre aynı gün ya da 24 saat içerisinde teslimat seçeneği de sağlanıyor. Platformdaki tüm ürünlerde 1 iş günü ortalama kargoya verilme süresi bulunuyor. Turkcell satıcılarından alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu ve kartondan üretilen geri dönüşümlü kutularda teslim ediliyor.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türk Lirası, Tablet, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'den yarıyıl tatiline özel kampanyalar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu Zirvenin sahibi Apple oldu! İşte dünyanın en değerli markaları 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara yönelik kira ve gelir kaybı destekleri için yeniden başvuru alınacak Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara yönelik kira ve gelir kaybı destekleri için yeniden başvuru alınacak         
10:53
Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci'den, Feyza Aktan'a şoke eden suçlama: Sızdın kaldın ev yandı Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci'den, Feyza Aktan'a şoke eden suçlama: Sızdın kaldın ev yandı         
10:46
Son günlerin popüler uygulaması Signal, WhatsApp'ta görmeye alıştığımız özellikleri getiriyor Son günlerin popüler uygulaması Signal, WhatsApp'ta görmeye alıştığımız özellikleri getiriyor         
10:32
Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı         
10:15
Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü         
10:01
Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu         
09:45
Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış         
07:34
Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti         
00:30
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız         
20:59
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 11:04:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turkcell'den yarıyıl tatiline özel kampanyalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei