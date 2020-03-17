Turkcell'den Yaşlılar Haftası'na özel BiP kampanyası

BiP uygulaması üzerinden 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nda yapılacak görüntülü ve sesli görüşmeler Turkcell'liler için ücretsiz olacak.

Turkcell'in açıklamasına göre, şirket, yeni tip koronavirüs (COVID-19) için yüksek riskli grupta bulunan 65 yaş üstü kullanıcılarına BiP üzerinden yapacakları görüşmeleri bir hafta boyunca ücretsiz sunacak.

Yaşlılar Haftası kapsamında 18-24 Mart'ta 65 yaş üstü kullanıcıların, kendilerini yalnız hissetmemesi ve sevdikleri ile özgürce iletişim kurabilmeleri adına hayata geçirilen bu uygulamayla tüm Turkcell'liler sevdikleri hangi operatör kullanıcısı olursa olsun BiP üzerinden diledikleri kadar görüntülü ve sesli görüşme gerçekleştirebilecek.

"Teknolojimiz Türkiye'nin hizmetinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, toplumun tüm kesimlerinin her zaman en kaliteli iletişimi hak ettiğini bildirdi.

Turkcell olarak birinci önceliklerini "dijital ürün ve hizmetlerle tüm bireylerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek çözümleri hayata geçirmek" olduğunu kaydeden Tansuğ, şu bilgileri verdi:

"Kovid-19 nedeniyle yaşadığımız bu zor günlerde BiP üzerinden gerçekleştirilen grup görüntülü görüşme trafiği yaklaşık iki katına çıkmış durumda. Müşterilerimizin bu teveccühü ve BiP'e olan yüksek ilgiyi de göz önüne aldığımızda Yaşlılar Haftası'nda bu kararı almak daha anlamlı hale geldi. Müşterilerimizin, yan yana olamadıkları sevdikleri ile bir nebze de olsa daha yakın hissedebilmelerini sağlamak istedik. Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP ile insanımızın hayatını kolaylaştırmak ve birbirleri ile iletişimlerinin devam etmesini sağlamak için durmaksızın çalışıyoruz."