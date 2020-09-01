Turkcell'den yerli ve milli şirketlere dev destek - Son Dakika

Turkcell'den yerli ve milli şirketlere dev destek

Turkcell'in yenilikçi şirketi Dijital İş Servisleri, bir yandan sektörlerin dönüşümüne öncülük ederken diğer yandan da yerli ve milli şirketlerle iş ortaklığı yapıyor.

Turkcell'den yerli ve milli şirketlere dev destek, System.String[]

Turkcell'in yenilikçi şirketi Dijital İş Servisleri, bir yandan sektörlerin dönüşümüne öncülük ederken diğer yandan da yerli ve milli şirketlerle iş ortaklığı yapıyor.

Turkcell'in açıklamasına göre, dijital ekosisteminde iki yüzden fazla şirketi barındıran Turkcell, bu sayede altyapı çözümlerinden bulut teknolojilerine, yapay zekadan makineler arası iletişime birçok konuda ileri teknoloji çözümleri sunuyor.

Yeni hayata geçirdiği İş Ortaklığı Programı'yla Turkcell, Türkiye'nin dönüşümü için dijital ekosistemindeki şirketlerle birlikte hareket edecek. Turkcell'in kamu kurumlarının ve özel şirketlerin ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamak amacıyla kurduğu şirketi Dijital İş Servisleri, yerli ve milli iki yüzden fazla şirket ile iş ortaklığı yaparak Türkiye'nin dijitalleşme çalışmalarına büyük katkı sağlıyor. Dijital İş Servisleri, finans, lojistik, turizm, eğitim, sağlık, perakende, üretim, enerji ve kamu gibi çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumlara sunduğu katma değerli teknolojik çözümlerin kapsamını iş ortaklarıyla birlikte genişleterek ülkeye kazandırıyor.

Bugüne kadar binden fazla projeyi iş ortaklarıyla birlikte hayata geçiren Turkcell Dijital İş Servisleri, yerli ve milli şirketlerin büyümesinin önünü açarak aynı zamanda ülke kaynaklarının da verimli kullanılmasını sağladı. Yeni hayata geçirdiği İş Ortaklığı Programı'yla Turkcell, dijital ekosistemindeki şirketleri tek bir çatı altında birleştirerek Türkiye'nin dönüşümü için hizmet verecek.

"Ülkemizin dijitalleşmesi için yerli ve milli şirketlerin desteklenmesi önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye'de yerli ve milliliği en fazla destekleyen şirketlerin başında yer alıyoruz. Sadece altyapı anlamında değil, iş ortaklığı alanında da yerli ve milli şirketlere ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu şirketler ne kadar gelişip büyürse Türkiye'nin dönüşümü de bir o kadar hızlı oluyor. Kısa bir süre önce hayata geçirdiğimiz İş Ortaklığı Programımız ile bu şirketlerimizi Turkcell çatısı altında birleştirdik. Dijital ekosistemimizdeki tüm şirketleri bir araya getirerek büyümelerine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu programımızı aynı zamanda genç girişimcilerimizin de katılımına açık hale getirdik. Ülkemizin dijitalleşmesi için yerli ve milli şirketlerin desteklenmesi, ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşıyor. Bugüne kadar kurumsal müşterilerimiz için geliştirdiğimiz yerli çözümlerle ülkemize değer kazandıran binden fazla projeye imza attık. Bu projelerde çalıştığımız iş ortaklarımızın dünyayla rekabet edebilmesi için gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz."

Turkcell'den iş ortaklarına özel program

Turkcell'in dijital ekosisteminde, telekomünikasyon hizmetlerinin yanı sıra sunduğu veri merkezi, bulut bilişim, bilgi teknolojileri güvenliği, iş uygulamaları, nesnelerin interneti, büyük veri gibi alanlardaki ürün ve servislerini sistem entegrasyon çözümleriyle birlikte sunabilen teknoloji şirketleri yer alıyor. Birlikte çözüm geliştirdiği bu iş ortaklarına özel hayata geçirdiği İş Ortaklığı Programı kapsamında Turkcell, dijital ekosistemindeki şirketleri tek bir çatı altında birleştiriyor.

Programda yıl boyunca üstün başarı gösteren şirketler ödüllendiriliyor. Turkcell'in dijital ekosistemine ticari anlamda katkı sağlayabilecek şirketlerin yanı sıra bilgi birikimiyle değer katabilecek firmalar da iş ortaklığı başvurusunda bulunabiliyor. Turkcell'in iş ortağı olmak için "https://partner.turkcell.com.tr/" adresinden başvuru yapılabiliyor.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 09:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'den yerli ve milli şirketlere dev destek - Son Dakika Ekonomi

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