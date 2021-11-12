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Turkcell 'Dijital Bahar' ile sporu evlere taşıyor - Son Dakika

Turkcell 'Dijital Bahar' ile sporu evlere taşıyor

12.11.2021 14:23
Turkcell 'Dijital Bahar' ile sporu evlere taşıyor

Turkcell, Dijital Bahar Projesi kapsamında sporu büyükler için evlere taşıdı.

Turkcell, Dijital Bahar Projesi kapsamında sporu büyükler için evlere taşıdı. Tüm yaşlıların rahatlıkla yapabileceği egzersizlerin yer aldığı spor programı, onlarca farklı video içeriğinden oluşuyor. Spor eğitmeni eşliğinde birçok faydalı hareketin gösterildiği videolarla büyüklerin zinde ve sağlıklı kalmaları amaçlanıyor.

Turkcell, Dijital Bahar Projesi kapsamında ileri yaştakilerin daha zinde yaşam sürebilmesi için evde takip edebilecekleri spor programı hazırladı. Onlarca farklı egzersizin detaylı olarak anlatıldığı video içeriklerde, yetişkinler için faydalı birçok fiziksel hareket, spor eğitmenleri eşliğinde gösteriliyor.

2021 Mart ayında hayata geçirilen Dijital Bahar Projesi'yle büyükler, teknolojinin getirdiği olanaklarla yepyeni aktivitelere erişebiliyor. Proje, spor programını büyükler için evlere taşıyor, evde egzersiz programı içerikleriyle büyüklerin sağlıklı ve zinde kalmalarına olanak sağlıyor.

DİJİTAL BAHAR PROJESİ HAKKINDA

Turkcell ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliği ile 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nda başlatılan Dijital Bahar Projesi, ilk olarak pandemi döneminin yarattığı olumsuz duygulara çözüm getirmek için huzurevlerinde kalan büyüklerimize yönelik uygulamalarla hayata geçirildi. Yenilikçi teknolojiler ile büyüklerimizin hayatına değer katmayı amaçlayan Turkcell, Dijital Bahar Projesi'nin kapsamını genişleterek teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü ortaya koymaya devam ediyor.

Spor eğitmeni eşliğinde birçok faydalı hareketin gösterildiği videolara www.turkcell.com.tr/dijitalbahar adresinden, Turkcell Akademi'den ve Turkcell YouTube kanalı üzerinden ulaşılabiliyor.


Turkcell 'Dijital Bahar' ile sporu evlere taşıyor
Turkcell 'Dijital Bahar' ile sporu evlere taşıyor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turkcell 'Dijital Bahar' ile sporu evlere taşıyor - Son Dakika


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