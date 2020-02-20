Turkcell, Dijital Güvenlik Servisi'yle mobil internette güvenliği artırıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Turkcell, Dijital Güvenlik Servisi'yle mobil internette güvenliği artırıyor - Son Dakika Ekonomi

Turkcell, Dijital Güvenlik Servisi'yle mobil internette güvenliği artırıyor

7 saat önce

Turkcell, müşterilerinin mobil internette daha güvende olmalarını sağlayan yeni bir hizmeti kullanıma sundu.

Turkcell, Dijital Güvenlik Servisi'yle mobil internette güvenliği artırıyor, System.String[]

Turkcell, müşterilerinin mobil internette daha güvende olmalarını sağlayan yeni bir hizmeti kullanıma sundu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirketin geliştirdiği Dijital Güvenlik Servisi, dolandırıcılık amaçlı kullanılan sahte sitelere karşı Turkcell müşterilerine geniş çaplı koruma sunuyor.

Servis, son yıllarda kişisel bilgilerinin ele geçirilmesi ve dolandırılma tedirginliği yaşayan kullanıcıların interneti daha güvenli şekilde kullanabilmelerini hedefliyor.

Turkcell'in sürekli güncellenen siber güvenlik altyapıları üzerinden çalışan servis, özellikle "oltalama" olarak adlandırılan ve çoğunlukla büyük alışveriş sitelerinin veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı koruma sağlıyor.

Kullanıcıyı zararlı siteye karşı uyaracak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, yeni güvenlik servisiyle müşterilerine daha güvenli bir mobil internet deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümün hayatımızın her noktasında yer alması, aynı zamanda bireysel siber güvenlik tehditlerinin artışını da beraberinde getiriyor. Yeni hayata geçirdiğimiz Dijital Güvenlik Servisi, müşterilerimizin kişisel bilgilerinin sahte siteler aracılığıyla çalınması olasılığını önemli ölçüde engelliyor."

Dijital Güvenlik Servisi'ne abone olan kullanıcılar mobil hatları üzerinden internete bağlıyken sahte web sitelerine erişmeye çalıştıklarında sayfanın tipine göre içeriğin zararlı olabileceğine dair bilgilendirme uyarısı alacak veya sayfa doğrudan engellenecek. Böylece kullanıcıların bu tip sitelere farkında olmadan girmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Tüm Turkcell mobil aboneleri, GUVENLIK yazıp 2200'a kısa mesaj atarak aylık 2,49 TL karşılığında bu servisten faydalanabiliyor.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:54 Kaynak: AA
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