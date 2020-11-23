Turkcell Dijital İş Servisleri yüzde 40 büyüdü

Turkcell Dijital İş Servisleri, 2020'nin ilk 9 ayında bir önceki yıla göre yüzde 40 büyüdüğünü açıkladı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Dijital İş Servisleri'nin 2020 yılının ilk 9 ayında bir önceki yıla göre yüzde 40 büyüdüğünü söyledi.

Özel ve kamu kuruluşlarına bulut teknolojileri, veri merkezi hizmetleri, siber güvenlik, bilgi teknolojileri ve nesnelerin interneti alanlarında hizmet sağladıklarını anlatan Erkan, "Dijital dönüşümlerine hız kattığımız sektörler arasında özellikle sağlık alanında önemli adımlar atıyoruz. İlk olarak 2017 yılında Yozgat Şehir Hastanesi ve geçtiğimiz günlerde hizmet vermeye başlayan Tekirdağ Şehir Hastanesi de dahil olmak üzere Türkiye'de 7 şehir hastanesinin dijital altyapısından sorumluyuz. Son dönemde güvenli dijital imza ve dijital evrak çözümlerimiz ile sektörde öncü olmayı sürdürüyoruz" dedi.