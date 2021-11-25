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Turkcell 4,4 milyon haneyi fiber internetle buluşturacak - Son Dakika

Turkcell 4,4 milyon haneyi fiber internetle buluşturacak

25.11.2021 11:19
Turkcell 4,4 milyon haneyi fiber internetle buluşturacak

Türkiye'yi fiber ağlarla örmeyi hedefleyen Turkcell, gerçekleştirdiği yatırımlara yenilerini eklediğini duyurdu.

Türkiye'yi fiber ağlarla örmeyi hedefleyen Turkcell, gerçekleştirdiği yatırımlara yenilerini eklediğini duyurdu. Dijital Türkiye için fiber seferberliği başlatan Turkcell, Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas'taki evlere ve kurumlara gerçek fiber internet hizmetini götürmek için harekete geçti. Fiber altyapıya son 10 yılda 7,6 milyar TL yatırım yapan operatör şirketi yeni fiber illere toplam 270 milyon TL ilave yatırım gerçekleştirecek ve yaklaşık 4,4 milyon haneyi ışık hızında gerçek fiber internetle buluşturacak. Turkcell, 2022 yılında ise fiber altyapıya yaklaşık 1,5 milyar TL ek yatırım gerçekleştirecek.

Son olarak Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas illerini de gerçek fiberle buluşturmak için altyapı çalışmalarına başlayan Turkcell, bu illere gerçekleştireceği 270 milyon TL'lik yatırımla 110 bin haneye daha ışık hızında internet erişimi sağlayacak. Yapılan yeni yatırımla birlikte Turkcell'in Türkiye genelindeki toplam fiber altyapısının uzunluğu 53 bin km'yi aşacak.

HEDEF: TÜRKİYE'Yİ FİBER İNTERNETLE BULUŞTURMAK

Afyon'da başlatılan fiber altyapı çalışmalarına katılan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi:

"Turkcell'in fiber omurgası, bugün Türkiye'nin 81 ilinde mevcut ancak amacımız fiber seferberliği başlatarak Türkiye'nin dört bir yanına, evlere kadar gerçek fiber interneti ulaştırmak. Bunun için de bugün Afyon'da ilk kazmayı vurarak fiber atılım hamlesi başlattık. Afyon'la aynı anda Uşak, Ordu ve Sivas'ta da harekete geçerek altyapı çalışmalarımıza hız verdik. Çok yakında bu illerdeki bireysel ve kurumsal müşterilerimiz; Turkcell'in eve kadar giden ve 10 Gbps'ye kadar hızları destekleyen gerçek fiber internetini kullanmaya başlayacaklar. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun."

"EN YENİ TEKNOLOJİLER 14 YILDIR TURKCELL FİBERDE"

Mobil iletişim alanında olduğu gibi sabit tarafta da en yeni teknolojileri müşterileriyle buluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Genel Müdür Murat Erkan, şunları ifade etti:

"2007 yılında Türkiye'de ilk kez ev kullanıcılarını kendi fiber omurgamız üzerinden 100 Mbps'ye varan hızlarda fiber internet hizmeti ile tanıştırmıştık. 2011'de ise bu hızı 1000 Mpbs'ye çıkardık. O dönemde fiber altyapı ile rekabeti canlandırıp herkesi yatırım yapmaya, ülkemizin altyapısını geliştirmeye davet etmiştik. Ülkemize yaptığımız fiber altyapı yatırımı 7,6 milyar TL'ye ulaştı. 2022 yılında da yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz ve bu alanda 1,5 milyar TL ek yatırıma imza atacağız."

Erkan konuya ilişkin açıklamasının devamında, "Turkcell olarak evlere gerçek fiber hizmeti taşımanın yanı sıra geliştirdiğimiz ürün ve çözümlerle fiber interneti katma değere dönüştürüyoruz. Bugün TV+ servisimizi kullanan fiber abone sayımız 1 milyonu aştı. Fiber internet hizmeti sunduğumuz 100 hanenin 63'ünde TV+ kullanılıyor. Ayrıca Wi-Fi 6 gibi yeni nesil teknolojileri de Türkiye'de ilk kez müşterilerimize sunarak, evin her yerinde aynı hızda internetin deneyimlenmesine imkan tanıyoruz. Gerçek fiberin ülkemizdeki 25 milyon haneye ulaşabilmesi için yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Çünkü biz ülkemizin dijitalleşmesinin gerçek fiber internet ile sağlanan yüksek hız ve kapasite ile gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu yüzden fiber seferberliğimiz yeni illerle devam edecek" dedi.

"DİJİTAL TÜRKİYE İÇİN FİBERDE ORTAK ALTYAPI MEMLEKET MESELESİ"

Ülke insanının hak ettiği internet hızlarını sunmanın ve ülkenin dijitalleşmesinin yolunun fiber internetten geçtiğinin altını çizen Murat Erkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hızlı ve kaliteli internete olan ihtiyacı pandemi döneminde hepimiz bir kez daha gördük. İşlerimizi, eğitimlerimizi, alışverişlerimizi ve sevdiklerimizle olan iletişimlerimizi artık internet üzerinden daha yoğun biçimde dijital olarak sürdürüyoruz. Bu dönüşüme ayak uydurarak yeni dünya düzeninde rekabette önde olabilmek için hızla dijitalleşmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden Turkcell olarak fiber konusunu memleket meselesi olarak görüyoruz. Sadece sabit internet erişimi için değil Türkiye'nin 5G'ye geçişi ile her alanda dijitalleşmesini hızlandırması için gerekli koşulların başında fiber altyapı geliyor. Bugün ülkemizin sahip olduğu toplam fiber altyapıya ek olarak 1 milyon kilometre uzunlukta fibere daha ihtiyacımız var. Biz bugün Afyon'da gösterdiğimiz gibi üzerimize düşeni yapıp, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Fakat, yıllardır söylediğimiz gibi Türkiye'nin kaynaklarının doğru ve verimli kullanılabilmesi adına 'ortak fiber altyapı'yı en doğru seçenek olarak görüyoruz. Ülke insanımızın en iyi hizmeti alması için rekabetin altyapıda değil hizmet ve servislerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla ülkemiz için değer yaratmak isteyen tüm operatörlere ortak altyapı çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."


Turkcell 4,4 milyon haneyi fiber internetle buluşturacak
Turkcell 4,4 milyon haneyi fiber internetle buluşturacak
Turkcell 4,4 milyon haneyi fiber internetle buluşturacak
Turkcell 4,4 milyon haneyi fiber internetle buluşturacak
Turkcell 4,4 milyon haneyi fiber internetle buluşturacak

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Sivas, Uşak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turkcell 4,4 milyon haneyi fiber internetle buluşturacak - Son Dakika


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