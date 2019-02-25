Turkcell’e 150 milyon dolar kredi

Turkcell'in Ericsson'dan tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası kapsamında, 2021 Nisan ayına kadar kullanılmak üzere 150 milyon ABD doları tutarında 10 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalandı.

Turkcell'in Ericsson'dan tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası kapsamında, 2021 Nisan ayına kadar kullanılmak üzere 150 milyon ABD doları tutarında 10 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalandı.

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