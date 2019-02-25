Son Dakika Haberleri: Turkcell’e 150 milyon dolar kredi

Turkcell’e 150 milyon dolar kredi

1 saat önce

Turkcell'in Ericsson'dan tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası kapsamında, 2021 Nisan ayına kadar kullanılmak üzere 150 milyon ABD doları tutarında 10 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalandı.

Turkcell’e 150 milyon dolar kredi, System.String[]
Turkcell'in Ericsson'dan tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası kapsamında, 2021 Nisan ayına kadar kullanılmak üzere 150 milyon ABD doları tutarında 10 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:10 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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