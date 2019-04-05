Son Dakika Haberleri: Turkcell'e "En İyi Yaşam Markası" Ödülü

Turkcell'e "En İyi Yaşam Markası" Ödülü

32 dakika önce

Turkcell, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Nielsen işbirliğiyle gerçekleştirilen Marketing Türkiye'nin araştırmasında, telekomünikasyon dalında "En İyi Yaşam Markası" ödülüne layık görüldü.

Turkcell'e
Turkcell, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Nielsen işbirliğiyle gerçekleştirilen Marketing Türkiye'nin araştırmasında, telekomünikasyon dalında "En İyi Yaşam Markası" ödülüne layık görüldü.

Turkcell açıklamasına göre, Marketing Türkiye, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Nielsen 2018'e damgasını vuran iyi yaşam markalarını belirledi.

Türk tüketicisinin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan "Good Life/ İyi Yaşam Araştırması" da farklı kategorilerde yılın en iyileri ödül aldı. Dijital Operatör Turkcell, Telekomünikasyon kategorisinde "En İyi Yaşam Markası" seçildi.

Ödülü alan Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, Türkiye'yi cep telefonundan ilk alo'yla buluşturan şirket olarak her geçen gün artan sorumluluklarının bilinciyle, iyilik odaklı projelerle teknolojiye dokunduklarını ve en ileri teknolojileri müşterilerle buluşturduklarını belirtti.

Bin 440 stratejileriyle günün her anında müşterilerin yanında olmayı, onların hayatına değer katmayı amaç edindiklerini bildiren Yiş, " 7'den 70'e herkes için Turkcell' dedik. Öyle ki bu söylemde minik dostlarımızı da unutmadık. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarımızı sokak hayvanlarına açtık, onların mama ve su ihtiyaçlarına müşterilerimizle beraber destek olduk. Şimdi onların yuva ihtiyacını da karşılıyoruz. Bu anlamlı ödül ve müşterilerimizin teveccühü ile beraber en iyi yaşam markası unvanına layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:01 Kaynak: AA

Türkiye, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursalı Firma, 800 Euroya İthal Edilen Motorun Yerlisini Yapıp 80 Euroya Dünyaya Satıyor Sahip Olanı Zengin Eden Kuzulardan Almak İçin 4 Ay Sıra Bekliyorlar Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Dünya Gazetesinin Binası 66 Milyon Bedelle Satışa Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 12:33:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turkcell'e "En İyi Yaşam Markası" Ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]