Turkcell'e "Filiz" uygulamasıyla "Tarımı Geleceğe Taşıyanlar" ödülü - Son Dakika

Turkcell'e "Filiz" uygulamasıyla "Tarımı Geleceğe Taşıyanlar" ödülü

15.10.2020 14:05
Turkcell'e

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, tarım sektörünün dijitalleşmesi hedefi kapsamında yerli ve milli olarak geliştirdikleri "Filiz" uygulamasıyla çiftçilere erken uyarı sağladıklarını ve olası verim kayıplarının önüne geçtiklerini bildirdi.

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, tarım sektörünün dijitalleşmesi hedefi kapsamında yerli ve milli olarak geliştirdikleri "Filiz" uygulamasıyla çiftçilere erken uyarı sağladıklarını ve olası verim kayıplarının önüne geçtiklerini bildirdi.

İzmir'de Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, Turkuvaz Medya Grubu ve Para dergisi tarafından düzenlenen Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi'nde Turkcell, "Tarımı Geleceğe Taşıyanlar" ödülüne layık görüldü.

Ödülü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin elinden alan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, yaptığı açıklamada, tarım sektörünün dijitalleşmesini sağlama, verimli ve sağlıklı ürünlerin yetiştirilmesine destek vermenin en önemli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Bu kapsamda çiftçilere destek olmak amacıyla yerli ve milli ürünleri "Filiz"i geliştirdiklerini aktaran Özata, "Filiz, yapay zeka algoritmalarıyla veriyi anlamlı bilgiye çevirerek çiftçimize kolaylık sağlıyor. Türkiye'nin 7 bölgesinde de kullanılabilen Filiz, sensörler aracılığıyla toprak ve havanın farklı noktalarındaki sıcaklık-nem değerlerini saatlik olarak ölçüyor. Ayrıca Filiz ile çiftçilerimize hastalık riskine karşı erken uyarı sağlayarak olası verim kayıplarının önüne geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Filiz, 117 bitkiye özel yetiştiricilik bilgisi içeriyor

Üreticilerin, bitkilerinin su ihtiyacı ve sulama zamanını mobil uygulama üzerinden takip edebileceğini bildiren Özata, şunları kaydetti:

"Filiz kullanan çiftçilerimiz herhangi bir soruları olduğunda uygulama üzerinden ziraat mühendislerimize danışarak çözüm alabiliyor. Aynı zamanda tarımda sürdürülebilirliğe de katkı sağladığımız Filiz ile su kaynaklarının da etkin şekilde kullanılmasıyla yüzde 20'ye kadar verim artışı sağlıyoruz. Yerli ve milli Filiz uygulamamız ile aldığımız bu ödül, dijital tarım alanında yarattığımız değerin bir karşılığı olarak bizleri son derece mutlu etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'na ödüle layık gördükleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Turkcell olarak tarımda teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak için yatırım yapmaya, çözüm üretmeye devam edeceğiz."

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ceyhun, Tarım, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'e 'Filiz' uygulamasıyla 'Tarımı Geleceğe Taşıyanlar' ödülü - Son Dakika Ekonomi

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