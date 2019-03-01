Turkcell'e GSMA'den Öncülük Ödülü

Dijital operatör Turkcell, nesnelerin internetinin güvenliği çalışmalarıyla yurtdışında da ilgi odağı olmuş durumda. Telekom endüstrisinin önemli referans noktalarından biri kabul edilen Barcelona'daki Dünya GSM Birliği'nin belirlediği standartları yerine getiren Turkcell, nesnelerin internetinin güvenliği konusunda öncü şirket seçilerek 'Nesnelerin İnterneti Güvenlik Şampiyonu-IoT Security Champion'Ödülü'ne layık görüldü.Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, ödülü GSMA Teknolojiden Sorumlu Başkanı Alex Sinclair'in elinden aldı.

GEDİZ SEZGİN: "NESNELERİN İNTERNETİNİN GÜVENLİĞİ BÜYÜK FIRSATLAR GETİRECEK"

Bugün dünyada en fazla tartışılan konulardan birinin de Nesnelerin İnterneti'nde (IoT) güvenlik olduğunun altını çizen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Nesnelerin interneti, yapay zeka ve 5G ile birlikte 'Akıllı Bağlantı'nın en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Bu üç teknolojinin getirdikleriyle beraber güven ve güvenlik sistemleri kavramları da yeniden tanımlanmaya başlıyor. İşte bu nedenle, nesnelerin internetinde güvenlik konusuna odaklanmış durumdayız. Bu alanda korunma ve güveni en başından itibaren güçlü bir şekilde inşa edebilirsek, bu teknolojiler büyük fırsatları beraberinde getirecektir. İşte bu nedenle GSMA'nın Nesnelerin İnterneti Güvenliği girişiminin bir parçası olmak gündemimizde yüksek önceliğe sahipti. Bu konudaki liderliğinden dolayı GSMA'ye teşekkür ediyor ve çabalarımızın bu ödülle sektör düzeyinde takdir görmesinden onur duyuyoruz. Bu ödül, bu alandaki çalışmalarımızı daha da derinleştirebilmek adına büyük bir cesaret ve motivasyon kaynağı olacaktır" dedi.