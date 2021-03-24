Turkcell'e Siber Güvenlik'te uluslararası ödül - Son Dakika

Turkcell'e Siber Güvenlik'te uluslararası ödül

24.03.2021 10:29
Turkcell'e Siber Güvenlik'te uluslararası ödül, System.String[]

Turkcell'in dijital güvenlik alanındaki ürünleri, siber güvenlik konusundaki en saygın uluslararası organizasyonlardan Siber Güvenlik Mükemmellik Ödülleri üç ödül kazandı.

Turkcell'in dijital güvenlik alanındaki ürünleri, siber güvenlik konusundaki en saygın uluslararası organizasyonlardan Siber Güvenlik Mükemmellik Ödülleri üç ödül kazandı.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, siber güvenlik konusundaki en önemli uluslararası organizasyonlardan biri olan Cybersecurity Excellence Awards 2021'de (Siber Güvenlik Mükemmellik Ödülleri 2021) üç kategoride birden altın ödüle layık görüldü. Dünyanın önde gelen siber güvenlik uzmanlarının yer aldığı jüri tarafından belirlenen ödüllerde Turkcell; Dijital Güvenlik Servisi, 'Anti-Phishing (Oltalama Engeleme)' ve 'Anti-Malware (Zararlı Yazılım Engelleme)' kategorilerinde birinci oldu. Turkcell siber güvenlik uzmanlarının geliştirdiği DDoS Saldırı Simülasyonu olan PayDOS yazılımı ise 'Breach and Attack Simulation (İhlal ve Saldırı Simülasyonu)' kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

Gediz Sezgin: "Dijital Güvenlik Servisimiz siber güvenlik risklerini minimuma indiriyor"

Turkcell'in siber güvenlik alanında kazandığı ödüllerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin şöyle konuştu: "COVID-19 sürecinde evlerinde kalan müşterilerimizin online olarak geçirdikleri sürelerde büyük artış yaşandı. Bu artış, siber güvenlik konusundaki risklerin de aynı oranda büyümesine neden oluyor. Dijital Güvenlik Servisimizle bu riskleri minimuma indirecek çözümler sunuyoruz. Siber Güvenlik Uzmanlarımız tarafından geliştirilen yerli çözümlerimizin uluslararası alanda böylesine önemli ödüller kazanmasını, geldiğimiz noktayı göstermesi açısından son derece değerli ve anlamlı buluyoruz. Önümüzdeki dönemde de bireysel ve kurumsal müşterilerimize daha güvenli bir internet deneyimi yaşatmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz."

Turkcell'in müşterilerine interneti daha güvenli şekilde kullanabilmeleri için sunduğu Dijital Güvenlik Servisi, e-posta, sosyal medya hesabı, web siteleri, uygulama ve servislerde kullanılan şifrelere yönelik sızıntı taraması yaparak, kullanıcıları geçmişteki şifre sızıntıları konusunda bilgilendirirken yeni şifre ele geçirme girişimlerinde de SMS ve e-posta ile uyarıyor.

Turkcell siber güvenlik uzmanları tarafından geliştirilen PayDOS yazılımı, en sık karşılaşılan DDoS (servis dışı bırakma) saldırılarına karşı şirketlerin kendi koruma teknolojilerini test ederek, saldırılara karşı hazırlıklı olmalarını sağlıyor. - İSTANBUL

Turkcell'e Siber Güvenlik'te uluslararası ödül

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Saldırı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'e Siber Güvenlik'te uluslararası ödül - Son Dakika Ekonomi


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