Turkcell Gelibolu Maratonu’nda adımlar yeni fidanlar için atıldı

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Turkcell Gelibolu Maratonu, büyük bir kalabalığın katılımıyla koşuldu. Dünyanın sayılı tematik maratonlarından biri olarak kabul edilen organizasyon, bu yıl 'Adımlar Fidana' temasıyla gerçekleştirildi.