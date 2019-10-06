Turkcell Gelibolu Maratonu’nda adımlar yeni fidanlar için atıldı
27 dakika önce
Bu yıl 5'incisi düzenlenen Turkcell Gelibolu Maratonu, büyük bir kalabalığın katılımıyla koşuldu.
Bu yıl 5'incisi düzenlenen Turkcell Gelibolu Maratonu, büyük bir kalabalığın katılımıyla koşuldu. Dünyanın sayılı tematik maratonlarından biri olarak kabul edilen organizasyon, bu yıl 'Adımlar Fidana' temasıyla gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:41
Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan yatırım için Türkiye'yi seçen Volkswagen'e skandal çağrı Gören telefona sarılıyor! 2 metrelik köpek balığını dükkanında sergiliyor Rusya'da daha önce keşfedilmemiş bir elmas keşfedildi Türkiye'de sadece Nurdağı'nda yetiştirilen moringa, 300'den fazla hastalığa iyi geliyor