Son Dakika Haberleri: Turkcell Gelibolu Maratonu’nda adımlar yeni fidanlar için atıldı
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Turkcell Gelibolu Maratonu’nda adımlar yeni fidanlar için atıldı

27 dakika önce

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Turkcell Gelibolu Maratonu, büyük bir kalabalığın katılımıyla koşuldu.

Turkcell Gelibolu Maratonu’nda adımlar yeni fidanlar için atıldı, System.String[]

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Turkcell Gelibolu Maratonu, büyük bir kalabalığın katılımıyla koşuldu. Dünyanın sayılı tematik maratonlarından biri olarak kabul edilen organizasyon, bu yıl 'Adımlar Fidana' temasıyla gerçekleştirildi.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Gelibolu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:41 
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