Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu: Türkiye'nin Turkcell'i gücüne güç kattı - Son Dakika

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu: Türkiye'nin Turkcell'i gücüne güç kattı

21.10.2020 14:00
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu: Türkiye'nin Turkcell'i gücüne güç kattı, System.String[]

Hisselerinin uluslararası piyasalarda işlem gören tek Türk şirketi olduğuna ve Türkiye'nin en değerli ilk 5 markası arasında yer aldığına dikkat çeken Turkcell'in bugün yapılan Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşme değişiklikleri onaylandı.

Hisselerinin uluslararası piyasalarda işlem gören tek Türk şirketi olduğuna ve Türkiye'nin en değerli ilk 5 markası arasında yer aldığına dikkat çeken Turkcell'in bugün yapılan Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşme değişiklikleri onaylandı. Turkcell'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hissedar yapısında sadeleşmenin önünü açan değişikliklerin onaylanmasıyla karar alma süreçleri hızlanan Turkcell küresel ölçekte daha rekabetçi olması yolunda güçlü bir adım attı." bilgisi paylaşıldı.

Turkcell'de tarihi kararların alındığı ve şirkette yeni dönemi başlatan Genel Kurul toplantısının tamamlandığı duyuruldu. Turkcell'in ana hissedarlarının uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve Turkcell Genel Kurulu'na taşıdıkları şirketin Ana Sözleşmesi'nde değişiklik öngören maddelerin, pay sahipleri tarafından kabul edildiği belirtildi. Turkcell'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu değişiklikler sonrasında hissedarlar arasında gerçekleşmesi öngörülen hisse devir işlemleri ile birlikte, şirketin yüzde 49 oranındaki halka açık hisseleri Borsa İstanbul ve New York Borsası'nda işlem görmeye devam ederken, Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 26,2 pay ile Turkcell'in en büyük hissedarı durumuna gelmesi ve LetterOne'ın da şirketteki payını yüzde 24,8'e çıkarması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

"ÜLKEMİZ İÇİN DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Genel Kurul toplantısının yüksek bir katılımla ve oldukça verimli bir şekilde gerçekleşmiş olmasının şirkete değer kattığını belirten Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, ana sözleşmenin hem yatırımcılar hem de müşteriler açısından daha güçlü bir şirket ve marka olma amacıyla değiştirildiğini vurgulayarak, "Bugünkü Genel Kurulumuza iştirak eden ve oy kullanan tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyorum. Tarihi kararlar alınmasını sağlayan bu teveccüh sayesinde Ana Sözleşmemiz değişerek, hissedarlarımız çözüm noktasında buluştu. Hissedarlarımızın müşterek iradesiyle mevzuat hükümleri ve kurumsal yönetişim ilkeleri doğrultusunda hem şirketimiz için hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir değer ortaya koyacak şekilde çözüm üretilmiş oldu" dedi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu şunları söyledi;

"Söz konusu Turkcell olduğunda asla değişmeyecek bazı değerler var. Şirketimizin DNA'sında var olan yenilikçilik, yüksek kalite anlayışı, müşteri memnuniyeti politikası, güçlü finansal yapı, toplumsal fayda odaklı hizmet anlayışımızı güçlendirerek sürdüreceğiz" diyerek şöyle devam etti: "Turkcell istikrarlı bir şekilde büyüyen ve yarattığı değeri yatırımcısı ile paylaşan bir şirket. 50 milyona yakın abone ve dünyanın en güçlü altyapılarından birisine sahip olan Turkcell, ayrıca tüm dünyada kullanılan müzik, anlık mesajlaşma, bireysel bulut gibi servislerini içeren dijital servis portföyünü, Türkiye'nin en büyük veri merkezi hizmetini veren dijital iş çözümleri işini ve tüm bunlarla beraber tech-fin alanında yine Türkiye'nin yeni nesil ödeme sistemleri işini bünyesinde barındırıyor.

Genel Kurul sonrası gerçekleşmesi öngörülen hisse devirlerinin Turkcell'in piyasa değerine katkı sağlayacağına ve şirketimizin yerli yabancı tüm yatırımcılar için doğru adres olmaya devam edeceğine inanıyorum. Turkcell küresel marka olma yolculuğuna hızlı ve emin adımlarla devam ediyor. Bugünkü Genel Kurulumuz sonrasında kavuştuğumuz güçlü yapıyla hedefimiz markamızı global arenada daha da yukarılara taşımak. Hissedarlarımızın da desteği ile bu ortak amaç doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya, müşterilerimizin hayatına değer katmaya, küresel arenadaki güçlü pozisyonumuzu yükseltmemize katkı verecek ürün ve servisler geliştirerek Türkiye'nin Turkcell'i olarak ülkemiz için çalışmaya ve milletimiz için üretmeye devam edeceğiz. Yeni dönem Türkiye'mize ve Turkcell'imize hayırlı olsun"


- İstanbul
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu: Türkiye'nin Turkcell'i gücüne güç kattı
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu: Türkiye'nin Turkcell'i gücüne güç kattı
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu: Türkiye'nin Turkcell'i gücüne güç kattı
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu: Türkiye'nin Turkcell'i gücüne güç kattı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu: Türkiye'nin Turkcell'i gücüne güç kattı - Son Dakika Ekonomi

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