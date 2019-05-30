Son Dakika Haberleri: Turkcell Genel Müdürlüğü'ne Murat Erkan asaleten atandı
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Turkcell Genel Müdürlüğü'ne Murat Erkan asaleten atandı

1 saat önce

Turkcell Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Murat Erkan'ın asaleten ataması gerçekleştirildi.

Turkcell Genel Müdürlüğü'ne Murat Erkan asaleten atandı, System.String[]
Turkcell Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Murat Erkan'ın asaleten ataması gerçekleştirildi.
Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlanma Platformu'ndaki (KAP) açıklamasında, "Şirketimiz Genel Müdürlüğü pozisyonuna, halihazırda görevi vekaleten yürüten Murat Erkan atanmıştır." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:46 Kaynak: AA
Murat Erkan, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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