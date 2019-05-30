Turkcell Genel Müdürlüğü'ne Murat Erkan asaleten atandı
1 saat önce
Turkcell Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Murat Erkan'ın asaleten ataması gerçekleştirildi.
Turkcell
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:46 Kaynak: AA
Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Murat Erkan
'ın asaleten ataması gerçekleştirildi.
Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlanma Platformu'ndaki (KAP) açıklamasında, "Şirketimiz Genel Müdürlüğü pozisyonuna, halihazırda görevi vekaleten yürüten Murat Erkan atanmıştır." denildi.
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