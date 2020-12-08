Turkcell Genel Müdürü Erkan: "Öncelikli olarak endüstrimizi 5G'ye hazırlamalıyız" - Son Dakika

Turkcell Genel Müdürü Erkan: "Öncelikli olarak endüstrimizi 5G'ye hazırlamalıyız"

08.12.2020 00:58
Turkcell Genel Müdürü Erkan:

Türkiye altyapı ve şebeke anlamında 5G'ye hazırlanıyor.

Türkiye altyapı ve şebeke anlamında 5G'ye hazırlanıyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 5G'nin gelişinden önce Türkiye'deki endüstrinin bu teknolojiye hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Mobil iletişim sektöründe sıkça konuşulan 5G konusunda değerlendirmelerde bulunan Erkan, Türkiye'nin her anlamda 5G'ye hazır olduğunu vurguladı. Erkan, "Türkiye mobil iletişimde gerek penetrasyon gerekse de hız olarak, çok rekabetçi bir konumda. Bugün hiçbir Turkcell kullanıcısı 'Daha hızlı olsam şunu da yapardım' demiyor" dedi.

Yabancı operatörlerle sıklıkla dijital servisler ve 5G konusunu masaya yatırdıklarını anlatan Erkan, Türkiye'nin altyapı anlamında çok kuvvetli olduğunu, birkaç sene içerisinde bu teknolojinin ülkemize geleceğini ancak öncelik olarak endüstrileri hazırlamanın önemine değindi. Erkan, "Yabancı operatörlerle dijital servisleri konuşuyoruz. Bu servislerin ciddi bant genişliğine sağlam altyapılara ihtiyacı olduğunu biliyoruz. 5G henüz gelmeden bile çok kuvvetli bir altyapıya sahibiz. 5G'ye her anlamıyla hazırız. Birkaç sene içerisinde 5G'nin ülkemize geleceğini düşünüyorum. 5G geldiği zaman endüstrilerin hazırlık durumlarına bakmamız lazım. Biz de onları hazırlamak konusunda çalışıyoruz" diye konuştu.

Erkan, şebeke ve altyapıda Türkiye'nin rekabetçi bir durumda olduğunun altını çizdi. Yerli ve milli girişimler ile mobil iletişim sektörünün daha etkin hale gelmesi için çalıştıklarını belirten Erkan, yerli baz istasyonu ULAK ile ilgili çalışmaları örnek gösterdi. Erkan, "Yerli ve milli baz istasyonu ULAK için toplam verilen 3 bin 400 siparişin 2 bin 900'ünü Turkcell olarak biz verdik. Bugüne kadar yerli ve milli teknolojilere verdiğimiz desteğin bir sonucu olarak Türkiye'nin en yüksek yerlilik oranına sahip şirketlerden birisiyiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Murat Erkan, Türkiye, Milli, 5G, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turkcell Genel Müdürü Erkan: 'Öncelikli olarak endüstrimizi 5G'ye hazırlamalıyız' - Son Dakika Ekonomi


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