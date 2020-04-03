Turkcell Genel Müdürü Erkan, Turkcell çalışanlarıyla video konferansla toplantı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turkcell Genel Müdürü Erkan, Turkcell çalışanlarıyla video konferansla toplantı yaptı - Son Dakika

Turkcell Genel Müdürü Erkan, Turkcell çalışanlarıyla video konferansla toplantı yaptı

6 saat önce

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Evde Hayat Var" kampanyası kapsamında evlerinden çalışan şirket personeliyle internet üzerinden buluştu.

Turkcell Genel Müdürü Erkan, Turkcell çalışanlarıyla video konferansla toplantı yaptı, System.String[]

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Evde Hayat Var" kampanyası kapsamında evlerinden çalışan şirket personeliyle internet üzerinden buluştu.


Turkcell açıklamasına göre, Erkan, Turkcell'in şirket içine özel video platformu Pikcell üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında attıkları adımları ve bundan sonrasına yönelik planlarını paylaştı.


Şirket çalışanlarına duyuruların yapıldığı Pikcell video platformu üzerinden düzenli olarak binlerce çalışanla görüşen Erkan, bu etkinliklerde hem çalışanlardan gelen soruları yanıtlıyor hem de çalışanların görüş ve önerilerini dinleme fırsatı buluyor.


Binlerce Turkcell çalışanı evden çalışma döneminin başlamasından bu yana 100'ün üzerinde sanal toplantı odasında, her gün ortalama 750'ye yakın toplantı düzenliyor. Çalışanlar her gün 1.200'den fazla birebir video görüşmesi yaparken, yine her gün ortalama 300'e yakın toplantı da BiP üzerinden video konferans yöntemi ile gerçekleşiyor.


Açıklamada, 5 bine yakın çalışan tarafından canlı izlenen yayında yaptığı konuşmadaki ifadelerine yer verilen Erkan, salgının çıktığı günden bu yana şirket içinde kurdukları koordinasyon masası aracılığıyla gelişmeleri anbean takip ettiklerini bildirdi.


Saha ve mağaza çalışanlarına, iletişimi sürdürmek için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Erkan, Turkcell'in çalışanları olmadan Turkcell olamayacağını, Türkiye'nin de "Turkcell'siz olmayacağını" kaydetti.


Erkan, "Çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi daha iyi yerlere götürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.


Mevcut durumun dijitalleşmenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Erkan, son yıllarda bu alanda köklü yatırımlar yaptıklarını hatırlatarak, "Teknolojik altyapımız ve çevik yönetim modelimizle bu tür durumlara karşı her zaman hazırlıklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.


"Binlerce çalışanımız işlerini sorunsuz şekilde yürütüyor"

Dijital altyapısıyla dikkati çeken Turkcell'in uzun süredir çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı sunduğunu belirten Erkan, şunları kaydetti:


"Türkiye'nin yeni teknolojilere hızlı adapte olabilmesi için dijitalleşmenin önemine her fırsatta vurgu yapıyoruz. Bugün Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki koronavirüs salgını nedeniyle, bu yaklaşımımızın önemi daha net ortaya çıktı. Turkcell olarak dijitalleşmede geldiğimiz noktada, kurduğumuz altyapı, uygulama ve yazılımlarımız sayesinde, '#EvdeHayatVar' kampanyası kapsamında evden mesai düzenine geçen binlerce çalışanımız işlerini sorunsuz şekilde yürütüyor. Aynı şekilde müşterilerimiz de Turkcell teknolojilerini ve hizmetlerini kullanarak faaliyetlerine devam ediyor. Biz dünyanın en güçlü altyapılarından birini bugünler için kurduk. Evde hayatı ve eğitimi devam ettireceğiz, ekosistemi destekleyeceğiz."

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:14 Kaynak: AA

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