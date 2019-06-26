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Turkcell Genel Müdürü GSMA Yönetim Kurulu'nda

1 saat önce

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan mobil iletişim sektörüne yön veren dev şirketlerin yöneticilerinin yer aldığı Dünya GSM Birliği GSMA'in Yönetim Kurulu'na girdi.

Turkcell Genel Müdürü GSMA Yönetim Kurulu'nda, System.String[]
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan mobil iletişim sektörüne yön veren dev şirketlerin yöneticilerinin yer aldığı Dünya GSM Birliği GSMA'in Yönetim Kurulu'na girdi. Dünya çapında 800'ü aşkın şirketin üye olduğu kuruluşun 25 kişilik yönetim kurulunda yer alan Erkan, sektör gelişiminde Türkiye'nin de söz sahibi olması için çalışacak.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dünyada mobil iletişim sektörüne yön veren ve 800'den fazla üyesi bulunan GSMA (Dünya GSM Birliği) Yönetim Kurulu'nun 25 üyesinden biri oldu. Erkan, görevi süresince Turkcell'in ulusal ve uluslararası alandaki deneyimlerini bu küresel platformla paylaşacak. Ayrıca kuruluşun odağında olan yeni nesil iletişim teknolojilerinin gelişimi, mobil platformlar ile dijital ekonominin desteklenmesi ve mobil iletişimin toplumsal fayda için kullanımı gibi konularda yürütülen çalışmalara katkı da sağlayacak.

"Tecrübelerimizi GSMA aracılığıyla tüm dünyaya aktaracağız"

Mobil dünyaya yön veren böylesine önemli bir kuruluşun yönetiminde yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak 25 yılda edindiğimiz deneyim ve tecrübeyi GSMA aracılığıyla dünya ile paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Aynı zamanda bu önemli kuruluşun yönetiminde yer alarak, Türkiye'yi temsil ediyor olmak benim için ayrı bir gurur kaynağı. Bugüne kadar ülkemizde ilklere imza atan Turkcell'in GSMA nezdinde yürüteceği çalışmalarla da dünya mobil iletişim sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu vesileyle Turkcell'i temsilen beni bu göreve layık gören tüm GSMA yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Dünya çapında mobil iletişim endüstrisini temsil etme amacıyla 1995 yılında kurulan GSMA, çalışmalarını Londra merkezli olarak yürütüyor. Kuruluş başta Barselona olmak üzere Los Angeles ve Şanghay'da Mobil Dünya Kongresi toplantıları düzenleyerek sektörün fikir alışverişinde bulunabileceği etkinliklere imza atıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:42 Kaynak: İHA
Türkiye, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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