Son Dakika Haberleri: Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu Görevinden Ayrılma Kararı Alırken, Yerine Murat Erkan...

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu Görevinden Ayrılma Kararı Alırken, Yerine Murat Erkan...

1 saat önce

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden ayrılma kararı alırken, yerine Murat Erkan vekaleten atandı.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu Görevinden Ayrılma Kararı Alırken, Yerine Murat Erkan..., System.String[]
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden ayrılma kararı alırken, yerine Murat Erkan vekaleten atandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:59 Kaynak: AA

Murat Erkan, Kaan Terzioğlu, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu Görevinden Ayrıldı Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor

Satışı Yasak Olan Şahinleri Pazarlayanlara 10 Bin TL Ceza Uygulanıyor Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:50:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu Görevinden Ayrılma Kararı Alırken, Yerine Murat Erkan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]