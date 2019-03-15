Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu Görevinden Ayrılma Kararı Alırken, Yerine Murat Erkan...
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Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden ayrılma kararı alırken, yerine Murat Erkan vekaleten atandı.
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu görevinden ayrılma kararı alırken, yerine Murat Erkan vekaleten atandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:59 Kaynak: AA
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu Görevinden Ayrıldı
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