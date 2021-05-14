Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'dan veri güvenliği açıklaması

Dünyanın geleceğine yön veren verinin petrol ve altın kadar değerli hale geldiğine dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Küresel teknoloji firmaları topladıkları büyük veriyi bireyleri, toplulukları hatta devletleri etki altında bırakmak için kullanabilir. Böyle tehditlere karşı ülkemizin siber sınırlarının korunması hepimizin görevidir. Bu kapsamda Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli uygulama BİP, yazılımıyla, altyapısıyla, sunduğu ek özellikleriyle ve en önemlisi kişisel verilerin korunmasına yönelik hassasiyetiyle Türkiye'ye ait bir platformdur" dedi.

WhatsApp'ın güncellediği gizlilik sözleşmesi için 15 Mayıs'a uzatılan sürede sona gelindi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise veri güvenliği konusunda kamuoyunu bilgilendirmek için bir video yayınladı. 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın' prensibiyle hareket ettiklerine dikkat çeken Erkan, Türk mühendislerinin geliştirdiği BİP uygulamasının kişisel verilerin korunmasına yönelik hassasiyet gözettiğini, verilere kimsenin erişemeyeceğini, ayrımcılık ve dayatma yapmadığını vurguladı.

TÜRKİYE'NİN SİBER GÜVENLİĞİNİ KORUMAK GÖREVİMİZ

Dünyanın geleceğine yön veren verinin, bugün petrol ve altın kadar değerli bir varlık haline geldiğini söyleyen Erkan, "Bu yüzden yıllardır 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' prensibiyle hareket ediyoruz. Sunduğumu tüm ürün ve hizmetleri bu prensip doğrultusunda geliştiriyoruz. Bu teknolojilerden elde edilen verileri de Türkiye'nin dört bir yanında kurduğumuz modern donanımlı ve üstün güvenlikli veri merkezlerimizde koruyoruz. Küresel teknoloji firmalarının bazı uygulama örneklerinde topladıkları büyük veriyi bireyleri, toplulukları hatta devletleri etki altında bırakmak için kullanabildiği bir gerçek. Risk analizi ve yönetimi açısından bu tarz potansiyel tehditlere karşı ülkemizin siber sınırlarının korunmasının hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

4 AYDA 33 MİLYONDAN FAZLA KULLANICIYA ULAŞTIK

Kullanıcıların verilerinin gizliliğini ve mahremiyet haklarını korumak için ne gerekiyorsa yaptıklarını aktaran Erkan, "Bu kapsamda ülkemizin mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli uygulama BİP, yazılımıyla, altyapısıyla, sunduğu ek özellikleriyle ve en önemlisi kişisel verilerin korunmasına yönelik hassasiyetiyle Türkiye'ye ait bir platformdur. Kişisel veri hassasiyeti sebebiyle rakip uygulamalarda gerçekleşen dijital göçün başladığı andan bu yana BİP'e gösterilen yoğun ilgi de bize olan güvenin en somut göstergesidir. Tamamıyla Türkiye'de geliştirilen bir mobil uygulama olan BİP'in 192 ülkeden 80 milyona yakın kullanıcıya ulaşması ve son 4 ayda dünyanın dört bir yanında 33 milyondan fazla yeni kullanıcı kazanması bu alan neler yapabileceğimizi göstermesi açısından önemli ve gelecek adına umut verici bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

TÜM VERİLER GÜVENDE

Değişen yaşam koşulları ve ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirdiklerini söyleyen Murat Erken, "Rakiplerde olmayan ek özellikleriyle en önemlisi kişisel verilerin korunmasına yönelik hassasiyetiyle BİP'teki tüm veriler güvende olup, hiçbir şekilde üçüncü şirket veya kişilerle paylaşılmıyor. Ayrıca bu mobil platformda kullanılan üstün teknolojiler sayesinde herhangi bir üçüncü şahsın buradaki verilere erişmesi mümkün değil. BİP, tüm dünyadaki kullanıcılarına eşit davranarak herhangi bir dayatma veya ayrımcılık yapmadan herkes tarafından güvenle ve gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. Değişen yaşam koşullarımıza ve ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümleri geliştirme konusunda tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Üstün teknolojik altyapımızın gücü, dijitalleşme alanındaki uzmanlığımız ve gayretli mühendislerimiz sayesinde müşterilerimize ve ülkemize değer sunabilmek için çalışmaktan gurur duyuyoruz. Küresel tehdit ve risklere karşı siber vatanımızın sınırlarını korumak adına var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.