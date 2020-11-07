Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: Dijital dönüşümün ivmesiyle 3. çeyrekte güçlü büyüdük - Son Dakika

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: Dijital dönüşümün ivmesiyle 3. çeyrekte güçlü büyüdük

07.11.2020 13:58
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: Dijital dönüşümün ivmesiyle 3. çeyrekte güçlü büyüdük, System.String[]

Dijitalleşme sürecinde çok önemli bir oyuncu olduklarını ortaya koyduklarını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Dijital dönüşümün ivme kazandığı 3. çeyrekte Turkcell olarak bütün metriklerde güçlü bir büyüme gösterdik" dedi.

Dijitalleşme sürecinde çok önemli bir oyuncu olduklarını ortaya koyduklarını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Dijital dönüşümün ivme kazandığı 3. çeyrekte Turkcell olarak bütün metriklerde güçlü bir büyüme gösterdik" dedi.

Turkcell 2020 üçüncü çeyrek operasyonel ve finansal sonuçlarını açıkladı. Turkcell Grubu'nun, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde konsolide bazda toplam gelirlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.1 artışla 7.6 milyar liraya ulaştığını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "2020 yılının üçüncü çeyreğinde konsolide bazda toplam gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.1 artışla 7.6 milyar liraya ulaştı. Grup bazında faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 3.4 milyar liraya ulaştı, FAVÖK marjı ise 1.3 puan artışla yüzde 44.4 olarak gerçekleşti. Son çeyrekte faturalı müşteri bazını net 317 bin artıran Turkcell, yılın ilk 9 ayında ise net faturalı müşteri sayısını 1.1 milyon artırmayı başardı? dedi.

2020'NİN İLK 9 AYINDA 1,1 MİLYON NET FATURALI MÜŞTERİ Turkcell'in müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veren ve sektöre öncülük eden çözümleri sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 milyon net faturalı müşteri kazandıklarını belirten Erkan, "2020 bizler için çok enteresan bir yıl oldu" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Planlaması ve yönetmesi çok kolay bir yıl değildi. Ancak Turkcell olarak biz dijitalleşme sürecinde çok önemli bir oyuncu olduğumuzu ortaya koyduk. Finansal olarak Turkcell üçüncü çeyrekte yüzde 16.1 büyümeyle 7.6 milyarlık bir gelir büyümesine imkan sağladı. Dijital dönüşümün ivme kazandığı 3. çeyrekte, bütün metriklerde güçlü bir büyüme gösterdik. Bu dönemde hem alt yapımız hem de yenilikçi dijital servislerimiz ile müşterilerimizin yanında olduk. Sadece bu çeyrekte 317 bin faturalı müşteri daha 'Turkcell' dedi. Böylece yılın başından beri 1.1 milyon net faturalı müşteri kazanmış olduk. Milletimizin Turkcell'i tercih etmesi en büyük motivasyon kaynağımız. Müşterilerimizin fiber hızında internet ihtiyacına cevap veren Superbox ürünümüzün abone sayısı bu çeyrekte 60 bin artışla 551 bine ulaştı. Bu aynı zamanda geçen yılın aynı dönemindeki müşterinin 2.5 katı anlamına geliyor. Dijital satış kanallarımıza olan ilgi de her geçen gün artıyor. Sabit işimiz hariç Turkcell Türkiye bireysel satışlarında dijital kanallarımızın payı yüzde 12 olarak gerçekleşti. Dijital kanallarımız üzerinden yapılan siparişlerin satışa dönme oranı yıllık bazda 2 katı olurken, aylık ortalama ziyaretçi sayımız ise 28 milyon olarak gerçekleşti."'PAYCELL UYGULAMASININ AKTİF KULLANICI SAYISI 4,6 MİLYON OLDU?Turkcell'in kullanıcılarına ve üye iş yerlerine geniş yelpazede çözümler sunan techfin (bir firmanın teknolojiyi kullanarak yepyeni finansal hizmetler sunması) platformu Paycell'in ödeme deneyimlerini uçtan uca değiştirdiğini vurgulayan Erkan, "Dijital dönüşümün hızlı şekilde değiştirdiği alışkanlıklarımızdan birisi de dijital ödeme tarafında yaşanıyor. Bu dönemde ödeme alışkanlıkları dijitalleşen kullanıcılar Paycell'i tercih etmeye devam ettiler. Paycell uygulamamızın aktif kullanıcı sayısı 2020 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla 4,6 milyon olarak gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 2,2 milyar TL olarak gerçekleşen Paycell platformumuzun grup dışı gelir büyümesi yıllık bazda yüzde 85'lik artış gösterdi. 2020'nin üçüncü çeyreğinde 11 bin üye iş yerinde kullanılan Paycell ile maliyet ve verimlilik avantajları sağlayan mevzuatlara uygun ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuruda bulunan ilk Android POS cihazı Paycell Android POS'u da müşterilerimizin kullanımına sunduk" ifadelerini kullandı.'2020'DE YATIRIMLAR 9 MİLYAR TL'Yİ BULACAK?

2020 yılı sonuna kadar toplam yatırımların yaklaşık 9 milyar lira seviyesine ulaşmasını beklediklerini belirten Erkan, "Turkcell 26 yıldır Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ve istihdam üreten şirketlerden birisi. Türkiye'nin Turkcell'i olarak bu ülke için değer üretmeye devam edeceğiz? dedi.


Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: Dijital dönüşümün ivmesiyle 3. çeyrekte güçlü büyüdük
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: Dijital dönüşümün ivmesiyle 3. çeyrekte güçlü büyüdük
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: Dijital dönüşümün ivmesiyle 3. çeyrekte güçlü büyüdük
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: Dijital dönüşümün ivmesiyle 3. çeyrekte güçlü büyüdük

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: Dijital dönüşümün ivmesiyle 3. çeyrekte güçlü büyüdük - Son Dakika


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