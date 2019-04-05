Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan Yeni Dönem Hedeflerini Anlattı

Türkiye'nin teknoloji alanında başlattığı atılımın aynı ivmeyle devam etmesi için ortak altyapının şart olduğunun altını çizen Erkan, Turkcell'in bambaşka bir müşteri odaklılık vizyonu ile yeniden yapılandırıldığını anlattı.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell'in önümüzdeki dönem izleyeceği yol haritası ve odak alanları kamuoyu ile paylaşıldı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, müşteri odaklı hizmet anlayışlarını daha da geliştirerek sürdüreceklerini belirtirken, Türkiye için en önemli konulardan biri olarak ortak altyapı sorununun altını çizdi.

Türkiye'nin Turkcell'i olarak insanımıza ve ülkemize değer katmayı sürdüreceğiz

Bu yıl 25. yaşını kutlayan Turkcell'in, kurulduğu günden bu yana en önemli odağının müşterileri olduğunu vurgulayan Murat Erkan, "Önümüzdeki dönemde müşteri odaklı yaklaşımımızı güçlendirerek, yeni akıllı teknolojilerimizle müşterilerimizin hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz. Satış kanalımızı Bireysel, Kurumsal ve Uluslararası olmak üzere 3 ana odak üzerinde yeniden şekillendirdik. Temel değişim amacımız müşterimizle daha güçlü bir duygusal ilişki içinde olduğumuz bir organizasyona ulaşmak.

Bunun yanı sıra yerli ve milli uygulamalarımızla, şu an 39 ülkeye ulaştığımız dijital ihracat vizyonumuz aynen devam edecek. Ayrıca Dijital İş Servisleri şirketimiz ile sektörleri dijitalleştirmek için çalışacağız. Finansal hizmetlerin dijitalleştirilmesi ve bu alandaki yeni fırsatlar da diğer odağımız."

Türkiye hızla 'Ortak Altyapı'ya kavuşmalı

Toplantıda altyapı yatırımlarının önemine değinen Murat Erkan "Turkcell olarak yıllardır ortak altyapı konusunun önemini her fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemizde yaklaşık 20 milyon hane var. Şu anda fiberin ulaştığı hane sayısı ise yaklaşık 5 milyon. Acilen 15 milyon haneye daha fiber ulaştırmamız gerekiyor. Maalesef bu alanda atalet içerisindeyiz. Sektördeki tüm oyuncuların sahip oldukları fiber altyapıları paylaşarak bundan sonra yapacakları altyapı yatırımını ortak yapması gerekli. Bu altyapıları bizlerin ayrı ayrı yatırım yaparak tamamlamasının maliyeti 13-15 milyar dolar olur. Bu da ülke kaynaklarının israfı demek. Halbuki hem mevcut altyapıyı paylaşıp hem de bundan sonraki yatırımları beraber yaparsak bunun maliyeti 2-2,5 milyar dolar olur" dedi.

Erişimle değil, servislerle ve hizmet kalitesiyle rekabet edilmeli

Murat Erkan sözlerine şöyle devam etti: "Maalesef geldiğimiz noktada fiber yatırımlar tamamen durdu. 2 yıldır fibere yatırım yapılmıyor. Bu konuda acilen aksiyon alınmalı. Türkiye'nin bekleme lüksü yok. Zaten beklemek istemeyen müşterilerimiz, bizim mobil internet üzerinden yüksek hızlar sağlayabildiğimiz Superbox hizmetimize büyük ilgi gösteriyor. Şu an geldiğimiz noktada yaklaşık 55 bin Superbox abonemiz var. Ancak bu aslında insanımızın fiber internete ilgi ve ihtiyacını gösteriyor.

Mevcut durumda Vodafone ve TÜRKSAT ile altyapıyı paylaşmaya başladık. Birbirimizin altyapısını kullanarak vatandaşlara fiber hizmet götürüyoruz. Ancak halen Türk Telekom'u bekliyoruz. Artık altyapıyı paylaşmanın ötesine de geçerek Türkiye'nin iletişim altyapısını dünyanın en iyilerinden biri haline getirmek için ortak altyapıyı konuşmalıyız. Erişimle, altyapıyla değil, servislerle ve hizmet kalitesiyle rekabet etmemiz lazım.

5G için de fiber olmazsa olmaz. Kuracağımız 5G, Endüstri 4.0'ın altyapısı olacak. Elektrik ne ise bu da aynı önemde. Dolayısıyla burada öncelikli olan en hızlı şekilde Türkiye'nin bu altyapıyı kurması. Sonucunda Türkiye kazanacaksa Turkcell olarak her adımı atmaya hazırız."

1 Nisan'da 5G alanında dünyada bir ilke imza attık

"4.5G'nin 3. yılını kutladığımız 1 Nisan 2019'da 5G alanında da dünyada bir ilke imza atmanın gururunu yaşadık. Dünyada ilk kez 4.5G şebekesi üzerinden kendi frekanslarımızla İstanbul, Ankara ve İzmir'de örnek canlı sahalarımızda 5G sinyali verdik. Sahalarımız İstanbul Tuzla Orhanlı Lojistik Sanayi Bölgesi, İzmir İTOB Organize Sanayi Bölgesi ve Ankara Söğütözü'nde yer alıyor. Kullanıcı terminallerinin olgunlaşmasıyla birlikte, tüm müşterilerimiz 5G'yi deneyimleyebilir hale gelecek. Burada 4.5G'de ULAK baz istasyonu geliştirilmesi sürecinde olduğu gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK öncülüğünde 5G'de de yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Biz de teknolojik birikimimizle ülkemizin bir an önce 5G ile buluşması için var gücümüzle çalışıyoruz."

Fintech servislerimizin büyüme potansiyeli çok yüksek

Murat Erkan, Turkcell'in finansal alanda imza attığı başarılara ve stratejilerine de değindi: "Fintech dünyada en çok yatırım yapılan alanların başında geliyor. Fintech sektöründe, 2010 yılında sadece 2 milyar dolarlık yatırım gerçekleşirken bu tutar 2017'de 50 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl ise Fintech sektörüne bir önceki yıla göre iki katın üzerinde artışla 111,8 milyar dolar yatırım yapıldı. Türkiye'ye baktığımızda dünyanın en gelişmiş bankacılık sistemlerinden birine sahip olmamıza rağmen halen yüzde 40'a yakın banka kullanmayan nüfus var ve toplam harcamaların yüzde 60'a yakını halen nakit yapılıyor.

Bizim Paycell ile amacımız müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan hizmetleri tek çatı altında sunabilmek. Turkcell olarak hem güçlü bir altyapımız hem de milyonlarca müşterimizin talebi var. Bu durum fintech alanında yatırım yaparken bizi cesaretlendiriyor.

Şu anda mağazalarımızdan Financell kredisi, Paycell kart satış ve dolum ve fatura ödeme hizmetlerini aktif olarak veriyoruz. 2018'de 507 bin adet fiziki Paycell Kart satılırken, toplamda 2,3 milyona yakın Financell kredisi satışı gerçekleştirdik. Turkcell mağazaları fintech ürünlerimizin satış noktası olmaya devam edecek. Pazardaki diğer oyuncular ile tam bir ekosistem ve işbirliği modeli ile ilerlemek istiyoruz."