Son Dakika Haberleri: Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu Görevinden Ayrıldı

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu Görevinden Ayrıldı

1 saat önce

Kaan Terzioğlu, Nisan 2015'te üstlendiği Turkcell Genel Müdürlüğü görevinden ayrılırken, yerine Murat Erkan vekaleten atandı.

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu Görevinden Ayrıldı, System.String[]
Kaan Terzioğlu, Nisan 2015'te üstlendiği Turkcell Genel Müdürlüğü görevinden ayrılırken, yerine Murat Erkan vekaleten atandı.

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 1 Nisan 2015'te Turkcell Genel Müdürü olarak atanan Kaan Terzioğlu'nun, bugün itibarıyla görevinden ayrılma kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, Turkcell Yönetim Kurulu'nun, şirketin genel müdürlük görevine Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan'ı, satış fonksiyonundan sorumlu genel müdür yardımcılığı pozisyonuna ise Kadri Özdal'ı vekaleten atama kararı aldığı belirtildi.

Kaan Terzioğlu, açıklamada yer alan konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Turkcell'de görev yaptığım 4 yıla yakın dönem boyunca, Türkiye'nin lider mobil operatörünü dünyanın ilk dijital operatörüne dönüştürdük ve Telekom sektöründe örnek gösterilen bir firma haline geldik. Bu dönemde ülkemize, paydaşlarımıza ve müşterilerimize değer yaratmak için onlarca yıllık iş tecrübesine sahip profesyonellerimizden, iş hayatına yeni atılan genç yeteneklerimize kadar bir takım olarak durmadan çalıştık. Bu güçlü takımın daha yeni rekorlara ve başarılara imza atacağına inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise Turkcell olarak Kaan Terzioğlu'nun genel müdürlüğü döneminde birçok ilke ve başarılara imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Terzioğlu'na bugüne dek sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz. Bu yıl kuruluşunun 25. yılını kutlayan Turkcell'i bu noktaya getiren inovasyon ve başarı odaklı kurum kültürü, güçlü insan kaynağı, teknolojisi ve kurumsallığı önümüzdeki dönemde Turkcell'i ülkemizin ve dünyanın en değerli kuruluşlarından biri yapmaya devam edecektir.

Son 5 yıldır, teknoloji yatırımlarımızla ve dijitalleşme alanında sektörde öncü uygulamalarımızla güçlü bir büyüme bazı oluşturduk ve iş modelimizi güçlü bilanço ve risk yönetimi uygulamalarımızla sağlam temeller üzerine kurduk. Yönetim Kurulumuz, müşteri odaklılığını esas alarak dijital operatör vizyonu ile tüm hissedar ve paydaşlarımıza değer yaratma önceliğini sürdürecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:16 Kaynak: AA

Ekonomi
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