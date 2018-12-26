Turkcell Geri Adım Attı - "hızlı Giriş" ile İnternet Paylaşımı Ücretsiz
46 dakika önce
Geçtiğimiz günlerde sizinle bir video paylaşmış ve Turkcell faturalarında görünen mobil internet paylaşımının 9 TL olacağı ile ilgili bilgileri aktarmıştık. Bunun üzerine üç operatörden de açıklamalar geldi.
Geçtiğimiz günlerde sizinle bir video paylaşmış ve Turkcell
faturalarında görünen mobil internet paylaşımının 9 TL olacağı ile ilgili bilgileri aktarmıştık. Bunun üzerine üç operatörden de açıklamalar geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:05 Kaynak: Youtube
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