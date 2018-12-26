Son Dakika Haberleri: Turkcell Geri Adım Attı - "hızlı Giriş" ile İnternet Paylaşımı Ücretsiz

Turkcell Geri Adım Attı - "hızlı Giriş" ile İnternet Paylaşımı Ücretsiz

46 dakika önce

Geçtiğimiz günlerde sizinle bir video paylaşmış ve Turkcell faturalarında görünen mobil internet paylaşımının 9 TL olacağı ile ilgili bilgileri aktarmıştık. Bunun üzerine üç operatörden de açıklamalar geldi.

Geçtiğimiz günlerde sizinle bir video paylaşmış ve Turkcell faturalarında görünen mobil internet paylaşımının 9 TL olacağı ile ilgili bilgileri aktarmıştık. Bunun üzerine üç operatörden de açıklamalar geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:05 Kaynak: Youtube

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Genel
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