Gençler için Dijital Kariyer Zirvesi düzenlendi

Turkcell Global Bilgi, teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen gençlere bu alandaki iş fırsatlarını anlatmak ve kişisel gelişim yolculuklarında rehberlik etmek amacıyla Dijital Kariyer Zirvesi düzenlediğini açıkladı.

Türkiye ve Ukrayna'da 25 deneyim merkezinde 17 bin çalışanı ile Turkcell Global Bilgi, kariyerine ilk adımı atmaya hazırlanan mühendislik öğrencilerine rehberlik etmek, teknoloji alanındaki fırsatları yakından anlatmak ve kişisel gelişim yolculuklarında destek olmak amacıyla bir dijital kariyer zirvesi gerçekleştirdiğini belirtti.

"YENİ KARİYER FIRSATLARI"

Türkiye'deki üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan öğrenciler ve yeni mezun mühendislerden oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı söylenen zirvede Turkcell Global Bilgi'nin alanında uzman yöneticileri, katılımcılarla kariyerlerine teknoloji alanında nasıl başlayabileceklerine ilişkin ipuçlarını paylaştığı kaydedildi.

Turkcell Global Bilgi, zirvede RPA ve yapay zeka teknolojilerinin ortaya çıkardığı yeni kariyer fırsatlarının anlatıldığını ve deneyimli yöneticilerin başarı hikayelerine de yer verildiğini belirtti. İletişim ağının ne şekilde güçlendirilebileceğine ve başarılı bir mülakat sürecinin nasıl olması gerektiğine dair bilgilerin paylaşıldığı söylenen zirvede, bir ilke yer verildiği belirtilerek insan kaynakları profesyonellerinin yer aldığı 'Mülakat Simülasyonu' ile bir mülakat sürecinde yapılması ve yapılmaması gerekenler tiyatral bir şekilde gösterildiği vurgulandı.

"GENÇLERİN İSTİHDAMINA KATKI SAĞLIYORUZ"

Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, ilk kez düzenlediklerini belirttiği Dijital Kariyer Zirvesi'yle öğrencilere ve yeni mezun gençlere kariyer planlamalarında yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Çavdar, "Turkcell Global Bilgi olarak sektörde bir ilke imza atıp insan kaynakları alanında gençlere katma değer sağlayan örnek bir etkinlik gerçekleştirdik, Dijital Kariyer Zirvesi ile işveren markamızı potansiyel adaylara tanıtırken 'TechnoCamp' programımızla da gençlerin istihdamına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.