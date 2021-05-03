Operatör şirketinden gençlere özel uygulama

Turkcell, 26 yaş altında tüm operatör hat sahibi ya da kullanıcısı olan abonelerin hizmetine sunduğu mobil uygulaması GNÇ'nin yenilendiğini açıklayarak, uygulamanın gençlere eğlenceli vakit geçirme, ünlü markaların özel ayrıcalıklarından faydalanabilme imkanının yanı sıra pek çok özel fırsat ve avantaj sunduğunu belirtti.

Turkcell, gençlere özel uygulaması olan GNÇ ile sürprizler, hediyeler ve fırsatlar sunmaya devam ettiğini belirterek uygulamaya giren gençlerin her hafta sürpriz ödüllü yarışmalara katılabildiğini, ücretsiz GB kazanabildiğini duyurdu.

YENİ GNÇ UYGULAMASINDA NELER VAR?

Ücretsiz indirilebildiği belirtilen GNÇ uygulamasında bulunan oyunlarla gençlerin boş zamanlarını dolu geçirme fırsatı bulduğu, uygulama içindeki yarışmalarla cep telefonu, alışveriş çeki gibi ödüller kazanabildiği ve GB hediyelerinden faydalanılabildiği açıklandı.

Turkcell, uygulamanın video platformu olan 'Challenge TV'nin yeni dönemde gençlere ödüllü yarışmalar sunduğunu belirtilerek sakızla en büyük balonu yapma, 10 saniyede en fazla limon dilimi yeme gibi 'challenge'lara katılmak isteyen gençlerin, çektikleri videoları Challenge TV'ye yükleyerek telefon, tablet, akıllı saat gibi ödüller kazanma şansı yakaladığını, ek olarak videosu onaylananlara GB hediyesi verildiğini duyurdu.

"HER PAZARTESİYE ÖZEL KAMPANYA"

Uygulamada her Pazartesi sürpriz saatlerde düzenlenen 'özel kampanya'ya katılan gençlere ödüller ve avantajlı teklifler verildiği ve yeni dönemde de 'Çatlat' kampanyasıyla haftada 2 kez sürpriz internet fırsatlarının sunulacağı belirtildi. Ayrıca Turkcell'li gençlerin her hafta 'Çatlat' ile iki kez ücretsiz GB kazanabileceği de kaydedildi.